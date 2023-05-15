台東縣112年全民防衛動員暨災害防救　民安9號演習18日登場

▲台東縣112年民安9號演習訂於5月18日實施。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣112年民安9號演習訂於5月18日實施，上午於縣府一樓大禮堂舉行兵棋推演，下午綜合實作則模擬台東縣關鍵基礎設施台東火車站遭受攻擊之處置作為，並轉場至台東市岩灣國小演練戰時災民收容救濟之情境。此次演習首次將替代役人力納入演訓，操演戰時替代役人力支援警察、消防、醫療、災民安置、物資運送及行政協助等任務，計有50位現役及備役替代役男參加。

此次演習將由台東縣動員會報召集人饒慶鈴縣長擔任指揮官，率領台東縣動員、災防、戰綜三會報及縣府各業管單位、各鄉鎮市公所及公民營機關(構)人員，預計700人次參演，合計演練19個課目。

台東縣政府表示，演習將區分上午「兵棋推演」於及下午「綜合實作」方式實施，目的在於驗證地方政府動員效能，強化對戰爭發生時應變制變能力，檢驗「聯合應變管制中心」之平時戰時轉換機制，確保戰時社會、民生運作無虞。

民政處指出，民安演習由三會報成員縣府民政處、台東縣消防局及台東縣後備指揮部共同舉辦，演習重點置於戰時景況下各項災害搶救作為、戰時災民收容救濟站運作及加強戰傷醫療體系整備等演練，並模擬戰時災害情況下發生天然災害的情境，藉以磨練台東縣「聯合應變指揮管制中心」臨災應變機制。