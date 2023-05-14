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吃完壽司隔天喪命！　餐廳爆食物中毒「已知2死」逾40人不適

▲▼ 蒙大拿州壽司店發生集體食物中毒。（圖／翻攝自臉書）

▲ 受害者共同點是吃下業者當天特製的壽司捲。（圖／翻攝自臉書／Dave's Sushi）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國蒙大拿州一家壽司店發生客人集體食物中毒，現已造成2人死亡及逾40人感染，據報受害者都曾食用店家特製的壽司捲，食材包括鮭魚及羊肚菌菇，其中一名死者更是在用餐隔天就不幸過世。

綜合《獨立報》及《商業內幕》，蒙大拿州「戴夫壽司」（Dave's Sushi）4月接連傳出客人用餐後身體不適，已知造成2人死亡及逾40人中毒。

64歲女子文圖拉（Donna Ventura）在家中昏倒送醫，出現心臟驟停及器官衰竭，在光顧壽司店13天後死亡；74歲男子路易斯（William Lewis）則是在用餐隔天早上就去世。

戴夫壽司接獲多起食物中毒投訴後，4月21日起暫停營業。業者聲明解釋，17日前來用餐的幾名顧客事後感到不適，共同點是他們都吃下當日提供的特製壽司捲，其中使用美國食品藥物管理局（FDA）批准的人工培養羊肚菌菇（morel mushroom）。

根據當地衛生部門，另有3名受害者症狀嚴重，必須住院治療，4月18日上門檢查發現，業者至少有4項違規行為。導致文圖拉及路易斯死亡的確切原因仍在釐清，而文圖拉的丈夫已對業者提起非正常死亡訴訟。

FDA及蒙大拿州公衛部門調查則顯示，業者使用的羊肚菌菇在中國種植，經加州經銷商運往多個州，目前其他州未通報類似案例。

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