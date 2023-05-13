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G7峰會聲明擬鎖定中國「經濟脅迫」　美國：澳洲、立陶宛深受其害

▲▼G7財長和央行行長會議在日本新瀉舉行。（圖／路透）

▲G7財長和央行行長會議在日本新潟舉行。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

七大工業國組織（G7）將於下周的19至21日在日本廣島舉行峰會，美國一名知情的官員透露，G7成員國領導人將在峰會的聯合聲明中提到，對於中國在對他國貿易時行使「經濟脅迫」的擔憂，預計會提出更廣泛的書面內容進行討論。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於11日表示，中國顯然對澳洲和立陶宛實施經濟脅迫。

根據《路透社》，包括加拿大、法國、德國、義大利、英國、美國、日本在內的G7成員國在經濟上與中國關係密切，是G7許多企業的關鍵市場，然而綜觀中國政府近年的所作所為，G7成員國金融領導人在日本新潟談判時的主題重點，為減少本國供應鏈對中國製造業的「過度依賴」，以求在經濟安全上減少面對中國施加脅迫的可能。

美國政府一位知情的官員12日透露，G7成員國領導人將在下周峰會時提出的聯合聲明中，討論中國在對其他國家貿易時使用「經濟脅迫」手段的擔憂，而G7成員國如何合作對抗任何國家的經濟脅迫，「G7峰會的主要聲明將包括『一個專門針對中國的部份』，其中列出一系列的擔憂，包括我們已經見證（中華人民共和國）的經濟脅迫與其他行為。」

該名官員表示，一份單獨的「經濟安全聲明」將以更大篇幅談論如何對抗來自任何國家的經濟脅迫，同時聲明的主要章節還包括「中國專章」，列出各種針對中國抱持的疑慮，包括經濟脅迫和其他中國政府的行徑。

▲▼美國財政部長葉倫表示，中國對澳洲、立陶宛「經濟脅迫」。（圖／路透）

▲美國財政部長葉倫表示，中國對澳洲、立陶宛「經濟脅迫」。（圖／路透）

報導提到，美國總統拜登將中國視為外交政策中的主要對象，竭盡所能避免美中兩國緊張、充滿競爭的關係升級為公開衝突，包括在台海議題上兩國的爭端。該名美國官員表示，「我們不支持美中經濟脫鉤、我們支持降低風險、我們支持多元化」。

美國財政部長葉倫11日在新潟提到，中國顯然對澳洲和立陶宛實施經濟脅迫。

該名美國官員補充，其實每個G7成員國都在各自的對中政策上開闢道路，不過G7有一套原則，團結各國採取共同的對中方針。報導分析，此屆G7峰會將考驗這些先進國家，能否在對中政策上展現高度團結。

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