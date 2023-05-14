烏軍反攻正在成形！　澤倫斯基預告：很快會發動「重要第一步」

▲ 美國軍官透露，烏軍已經開始採取行動形塑戰場，澤倫斯基也稱很快就會反攻。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基先前表示，烏軍反攻已經準備就緒，但仍在等待西方承諾的軍備到位。不過他13日出訪義大利，在羅馬受訪預告，很快就會跨出反攻的「重要第一步」。美國官員也披露，烏軍反攻行動正逐漸成形。

根據CNN，澤倫斯基13日在羅馬接受義大利媒體訪問，針對外界預期的烏軍攻勢說明，「我們很認真地在準備，一定會採取重大行動。」

澤倫斯基提到，「我知道我們都有動力，不只是知道這個（反攻）計畫的人，還有我們的人民，你一定會看到（行動），而且俄羅斯一定會感受到」，「我們相信我們會贏，相信很快就會跨出重要的第一步。」

美國高級軍官及西方高級官員近日也向CNN透露，烏軍已經著手進行反攻前的「型塑作戰」（shaping operation）行動，包括打擊俄軍武器庫、指揮中心、裝甲及火砲系統等目標，為先遣部隊塑造戰場，而這是大型聯合行動前的標準戰術。

烏軍去年夏末在南部及東北部地區反攻時也曾採取類似行動，發動空襲以塑造戰場格局。美國高級軍官說明，烏軍大規模進攻以前，這些行動可能會持續數天。