蘋果新品「爆料客」抓到了！　公司一招揪出內鬼

▲@analyst941因為爆料太準確，被蘋果揪出真實身分。（翻攝爆料客@analyst941推文）。



記者林彥臣／綜合報導

蘋果新品或新改版的爆料向來真真假假，不過推特帳號@analyst941的知名爆料客，因為爆料準確率極高，被蘋果以釣魚的方式抓到真實身分，並且揪出洩密的內部員工，現在這名員工不但會被解僱，同時也將面臨法律責任。

蘋果預計將在6月5日的 WWDC 2023宣布iOS 17，距離正式發布還有一個多月的時間，@analyst941就爆料iOS 17將配備新的控制中心，手電筒「亮度滑塊」可能改為自由上下調節，取代目前預設的4個亮度級別。

▲@analyst941已經把推特帳號刪除。（圖／翻攝自Twitter／@analyst941）



外媒Macworld報導指出，蘋果向有洩密嫌疑的員工，提供了iPad版Logic Pro和Final Cut Pro不同的開賣日期資訊，然後就靠著這招，抓出洩密的員工就是@analyst941的姐姐。

▲@analyst941在論壇發文跟粉絲道別。（圖／翻攝自MacRumors）



@analyst941在去年iPhone 14 Pro推出之前，爆料有關「動態島」的正確訊息而一舉成名。現在他已經把這個推特帳號關閉，轉往論壇發文向粉絲告別，並且透露姐姐已經遭到公司開除。