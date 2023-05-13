　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘋果新品「爆料客」抓到了！　公司一招揪出內鬼

▲▼iOS 17系統將上線　新版錢包和健康App截圖設計曝光（翻攝爆料客@analyst941推文）。

▲@analyst941因為爆料太準確，被蘋果揪出真實身分。（翻攝爆料客@analyst941推文）。

記者林彥臣／綜合報導

蘋果新品或新改版的爆料向來真真假假，不過推特帳號@analyst941的知名爆料客，因為爆料準確率極高，被蘋果以釣魚的方式抓到真實身分，並且揪出洩密的內部員工，現在這名員工不但會被解僱，同時也將面臨法律責任。

蘋果預計將在6月5日的 WWDC 2023宣布iOS 17，距離正式發布還有一個多月的時間，@analyst941就爆料iOS 17將配備新的控制中心，手電筒「亮度滑塊」可能改為自由上下調節，取代目前預設的4個亮度級別。

▲▼@analyst941已經把推特帳號刪除。（圖／翻攝自Twitter／@analyst941）

▲@analyst941已經把推特帳號刪除。（圖／翻攝自Twitter／@analyst941）

外媒Macworld報導指出，蘋果向有洩密嫌疑的員工，提供了iPad版Logic Pro和Final Cut Pro不同的開賣日期資訊，然後就靠著這招，抓出洩密的員工就是@analyst941的姐姐。

▲▼@analyst941在論壇發文跟粉絲道別。（圖／翻攝自MacRumors）

▲@analyst941在論壇發文跟粉絲道別。（圖／翻攝自MacRumors）

@analyst941在去年iPhone 14 Pro推出之前，爆料有關「動態島」的正確訊息而一舉成名。現在他已經把這個推特帳號關閉，轉往論壇發文向粉絲告別，並且透露姐姐已經遭到公司開除。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蘋果新品「爆料客」抓到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哥倫比亞海軍攔截最大「運毒潛艇」 查獲3噸古柯鹼

烏東城市巴赫姆特持續交戰　俄烏各自宣稱有斬獲

蘋果新品「爆料客」抓到了！　公司一招揪出內鬼

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷！屋主聞惡臭嚇壞報警

比基尼妹泡海水聊天「腰突劇痛」竟是鯊魚啃咬　她滿身血狂求救

澤倫斯基抵達羅馬　將會見教宗方濟各、義大利總理梅洛尼

製鞋龍頭寶成「越南廠」擬裁員約5700人　2月才辭退逾2000員工

最美風景在韓國！俄籍正妹遺失錢包　年輕女警熱心協助尋回7萬元

泰國情侶太猴急「上班躲倉庫做愛」　慘被工廠女同事偷拍PO網

葡萄牙國會通過安樂死合法化！　最快今秋上路

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

信義區「地基坍塌」！房屋有倒塌危機　仍有住戶受困

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

哥倫比亞海軍攔截最大「運毒潛艇」 查獲3噸古柯鹼

烏東城市巴赫姆特持續交戰　俄烏各自宣稱有斬獲

蘋果新品「爆料客」抓到了！　公司一招揪出內鬼

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷！屋主聞惡臭嚇壞報警

比基尼妹泡海水聊天「腰突劇痛」竟是鯊魚啃咬　她滿身血狂求救

澤倫斯基抵達羅馬　將會見教宗方濟各、義大利總理梅洛尼

製鞋龍頭寶成「越南廠」擬裁員約5700人　2月才辭退逾2000員工

最美風景在韓國！俄籍正妹遺失錢包　年輕女警熱心協助尋回7萬元

泰國情侶太猴急「上班躲倉庫做愛」　慘被工廠女同事偷拍PO網

葡萄牙國會通過安樂死合法化！　最快今秋上路

跟小甜甜緣盡！　謝忻「刪光共同群組」：無法再當朋友

以貓為榮的哲學！貓奴悟出「活著只要3件事」在每個停頓點打勾勾

《鬼滅之刃》戀之呼吸現實登場！萬代推戀柱「日輪刀」...超過30種音效

何如芸突接兒子來電以為出事！　急喊「媽媽在這」聽答案哭了

林書豪拚「必勝6分令」！　鋼鐵人誓奪季後賽最終門票

身障客都指定搭他車　暖心運將「家人級服務」被讚爆

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

相關新聞

斷頭女屍拋車外！　他當眾斬首大14歲女友

斷頭女屍拋車外！　他當眾斬首大14歲女友

美國明尼蘇達州一名男子因為在與警方對峙時放火燒了自己居住的房子，因此被指控，然而他在驅車前往法院參加聽證會的路上，卻又再度與女友發生衝突，並當街殺害女友。他先是將對方斬首，並把女方的無頭屍體與頭顱從車子中拖到路上，整個殘暴過程都被路旁民眾目睹並拍攝下來。該名男子被指控犯下一級謀殺罪，並將面臨終身監禁，永遠不得假釋。

G7峰會聲明擬鎖定中國「經濟脅迫」

G7峰會聲明擬鎖定中國「經濟脅迫」

美副國務卿雪蔓將退休　結束30年外交生涯

美副國務卿雪蔓將退休　結束30年外交生涯

移民法「第42條」到期　萬人湧美墨邊境

移民法「第42條」到期　萬人湧美墨邊境

女友墮胎先斬後奏　22歲男怒開槍擊斃她

女友墮胎先斬後奏　22歲男怒開槍擊斃她

關鍵字：

Apple爆料客iOS 17@analyst941北美要聞

讀者迴響

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面