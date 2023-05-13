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路人目睹「斷頭女屍」拋車外！　他當眾斬首大14歲女友

▲路人目睹「斷頭女屍」拋車外！他當眾斬首大14歲女友。（圖／臉書、斯科特郡警察）

▲被告殺害女友後，將被害人的頭顱與屍體丟棄在路邊。（圖／臉書、斯科特郡警察）

記者王佩翊／編譯

美國明尼蘇達州一名男子因為在與警方對峙時放火燒了自己居住的房子，因此被指控，然而他在驅車前往法院參加聽證會的路上，卻又再度與女友發生衝突，並當街殺害女友。他先是將對方斬首，並把女方的無頭屍體與頭顱從車子中拖到路上，整個殘暴過程都被路旁民眾目睹並拍攝下來。該名男子被指控犯下一級謀殺罪，並將面臨終身監禁，永遠不得假釋。

根據《鏡報》報導，明尼蘇達州一名男子亞歷克斯（Alexis Saborit）與大他14歲的女友亞美麗加（America Thayer）愛情長跑多年，然而情緒不穩定且有前科的他曾因在與警方對峙的過程中，放火燒了房子而被要求出席法庭聽證會。

亞歷克斯2021年7月28日開車載著亞美麗加前往法院，然而路上卻發生爭執，女方直接告訴他要分手，沒想到卻因此當場惹怒亞歷克斯。根據目擊者指出，他隨即停車，並打開副駕駛座的車門，使用手上的啞鈴瘋狂敲打被害人，又拿出一把大刀往副駕駛座砍下。

隨後亞歷克斯便從車內拖出一具無頭屍體以及頭顱，並將女友的屍首丟棄在路邊，棄刀逃亡。警消獲報趕往現場後，當場宣布亞美麗加死亡。經過追查，最終以二級謀殺嫌疑逮捕當時42歲的亞歷克斯。亞歷克斯目前則被指控犯有一級謀殺罪，未來將面臨無期徒刑且永遠不得假釋。

亞歷克斯被逮後便被關押在斯科特郡監獄，而他在此之前就曾經因為酒駕、家暴、妨礙公務等多項罪刑而被起訴。

 

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