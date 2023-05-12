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桃園推動全市「車輛慢看停、行人停看聽」　提升路權觀念

▲桃園警分局今天在各大路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局今天在各大路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近期「未禮讓行人」傷亡案例屢登新聞版面，甚至外媒還以「行人地獄」負評更是讓我國交通蒙上陰影，桃園市警局各分局與交通大隊，今天同步在各區重要路口實施「禮讓行人」執法專案交通安全宣導，向路過民眾宣達「行人停看聽、車輛慢看停」觀念。桃園市交通大隊指出，5月1日至7日以來，取締路口不禮讓行人共計905件，各項違規共計8,993件，顯示市民的路權觀念還有改善空間。

▲桃園市蘆竹警分局今天在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局今天在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局與桃園市政府交通局致力保護行人安全，推動「桃園市友善人本135計畫」，透過交通工程調整行人交通安全格局，市警局配合內政部警政署規劃辦理「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，自5月1至7日期間，共取締「未禮讓行人」905件、「非號誌化路口未停車再開（停讓）319件」，市警局將長期實施「守護行人安全」立場持續執法，除車輛違規取締外，也將規劃行人闖紅燈執法，依照道交條例第78條1項1款，處新台幣500元罰鍰，籲請用路人務必重視路口停讓及遵守號誌。

▲桃園市中壢警分局在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局交通大隊大隊長林鼎泰表示，今（12）日上午7至9時，全市各分局同步執行「禮讓行人」擴大宣導活動，各警分局在重要且車流量大路口，如桃園區永安、力行路口、中正與復興路口。

▲桃園市平鎮警分局今天在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局今天在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外還有中壢區中壢火車站前、中華與中園路口；楊梅區永美與中興路口；大園區中山北與中正東路口；大溪區慈湖與復興路口；平鎮區中豐與延平路口；龜山區萬壽路二段與自強北路口。

▲桃園市八德警分局今天在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局今天在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德區介壽與廣福路口；龍潭區中正與五福街口；蘆竹區中正與南竹路口等地，結合志工、交通宣導團等，以舉交通安全標語布條方式，加強宣導「車輛路口慢看停、行人路口停看聽」快閃活動，以展現桃警防制及執法決心。

▲桃園市龍潭警分局今天在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭警分局今天在路口實施「路口不停讓行人」執法專案交通安全宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大統計，市警局自5月1至7日辦理桃園市交通大執法取締態樣及件數案，經執法組提供相關數據如下：
1、路口不禮讓行人計905件。
2、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開計319件
3、人行道違規停車與違規臨時停車計7,483件。
4、取締道路障礙計286件。
5、上述共計8,993件。

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