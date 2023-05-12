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25歲美豔人妻色誘仙人跳！他唱完歌轉戰摩鐵　一進門慘被打斷腿

▲桃園市林姓男子與曾姓妻子去年2月間夥同盧姓男子對吳姓男子以仙人跳方式強索金錢，檢方對3人起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市林男與曾姓妻子夥同盧男，對吳姓男子以仙人跳方式強索金錢，檢方對3人起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子缺錢花用，與曾姓妻子、盧姓男子共謀以仙人跳方設計吳姓男子，去年2月間由曾女邀約吳男到桃園區某汽車旅館唱歌，吳男甫進入房間即遭林、盧2人持甩棍圍毆，質問「不知道曾女是我女友嗎？」要吳拿15萬擺平，吳聲稱沒這麼多錢，但林、盧搶走現金4萬元等財物，再命打電話給媽媽籌款，將吳拘禁房間內控制行動，後因吳男左腳脛骨骨折等傷勢，林等3人將吳丟包在桃園區大興西路上；桃檢複訊時，林等3人否認犯行，全案偵結依加重強盜罪嫌將3人起訴。

檢警調查，28歲的林姓男子與25歲的曾姓女子曾為夫妻關係，疑似缺錢花用夥同29歲的盧姓男子共謀對吳姓男子設計仙人跳，去年2月22日晚間由曾女邀約吳男唱歌，2人碰面後，曾女佯稱其哥哥與嫂子在桃園區某汽車旅館唱歌，邀吳同去，吳男不疑有他一起赴約。

未料吳男才進入汽車旅館房間，隨即遭林、盧2人持甩棍痛毆，導致全身多處受傷，其中左腳脛骨骨折，林向吳痛斥「不知道曾女是我女友嗎？」要求吳拿15萬擺平，吳男無力抵抗聲稱沒這麼多錢，但林、盧搶走其手機、提款卡與現金4萬元等財物，要求吳打電話給媽媽籌款，還說等等會有女生來家裡拿錢；曾女隨後到吳男住處卻搜不到錢，但進附近有警車懷疑對方報警趕緊逃離。

林、盧與曾女隨後將受傷的吳男以轎車載至桃園區大興西路三段附近丟包，因吳男全身是傷被丟在大興西路機車道上，路人察覺後報警處理，桃園警方則循線查獲林、盧與曾女3人到案。

桃檢複訊時，林男等3人否認犯行，辯稱是曾女遭吳男性侵，才痛毆吳男。檢察官質疑，若曾女遭性侵怎可能獨自到吳男住處與其共處，吳男若未被限制自由，大可回住處拿錢，又何必讓曾女去其住家拿錢？顯見林等3人辯詞不予採信；檢方偵結林等3人涉犯攜帶凶器、結夥3人以上強盜罪嫌，檢方並建請法院從重量刑。

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