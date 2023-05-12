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涉嫌賄選分遭起訴判刑　桃園里長、區代表被判「當選無效」

▲桃園地檢署去年年底針對八德區王姓里長、復興區黃姓區民代表等2名當選人涉及公職人員選罷法之投票行賄罪嫌，提起當選無效訴訟，桃園地院近日判決2人當選無效。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署去年年底針對八德區王姓里長、復興區黃姓區民代表等2名當選人涉及公職人員選罷法之投票行賄罪嫌，提起當選無效訴訟，桃園地院近日判決2人當選無效。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年12月偵辦公職人員選舉，其中八德區王姓里長、復興區第一選區黃姓區民代表等2名當選人，遭檢舉涉及賄選，檢察官指揮桃園市調處、警方共同偵辦，2人涉嫌以每票1,000元或等值商品向選民買票，檢方提起當選無效之訴後，桃園地院5月9日判決兩人當選無效。

桃園地檢署指出，去年12月底，桃檢偵對2起賄選案件，其中八德區王姓里長賄選案，由檢察官張家維指揮桃園市警局八德警方、桃園市調處共同偵辦，查獲其王以每票新台幣1,000元向選民買票，刑事部分涉交付賄賂罪，桃園地院日前已判處有期徒刑1年6月、禠奪公權4年。

另一方面，黃姓區民代表賄選案，則由檢察官徐明光指揮大溪警方、桃園市調處共同偵辦，查獲以每票1,000元或以米等生活物質向選民買票，其涉刑事部分，已提起公訴，目前由桃園地院審理中。

檢方向桃園地院提起兩人當選無效之訴後，法院分別判決王、黃2人當選無效。

桃檢呼籲，公平、公正之選舉，乃民主政治之基石，桃檢秉持「無底限、無上限」原則，強力偵辦賄選不法行為，期盼透過行賄者當選無效之訴訟，宣示賄選者不得享有當選果實之立場，以防杜嚇阻不法選風，達到乾淨選舉、選賢與能，實現深化民主之目標。

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