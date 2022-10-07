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直擊熊熊約會「新對象」　勾手黏ＴＴ貼心護送過馬路

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

▲女星熊熊（卓毓彤）為了帶阿嬤出遊玩，特地推掉其他人的邀約。（圖／臺北市政府交通局提供，以下同）

生活中心／臺北報導

女星熊熊（卓毓彤）外型甜美、身材火辣且個性直爽，身邊不乏有追求者，也曾多次被拍到約會畫面，但她這次不怕曝光，甚至打槍了一票人直接坦言「今天有很重要的約會」，真相揭曉後，她笑說「大家以為我約會的是男朋友嗎？不是！是我們家的『公主』啦！」熊熊特地安排了一日遊行程，要帶著阿嬤去吃好料、開心玩，出發前還貼心準備小禮物，送上「發光法寶」手環、警示燈讓阿嬤隨身配戴著，發出閃光提醒駕駛朋友多注意，讓年長者在路上行走多一份保障，清晨、傍晚或晚間外出也能安心。

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

▲▼熊熊貼心為阿嬤配戴上會發光的手環、警示燈，提醒駕駛朋友多注意，尤其夜間走在路上也多一份保障。

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

熊熊93歲阿嬤身體勇健，照樣趴趴走，讓熊熊驕傲自誇遺傳到阿嬤的好基因，自己也經常被說看不出來已經36歲，而祖孫倆一同出遊，首站就是先吃美食填飽肚子，熊熊也趁機為阿嬤上一堂交通安全教育課，像是穿越馬路一定要走行人穿越道、綠燈來不及通過，就等下一個再過，不要急忙硬闖；遠離大型車，留意轉彎內輪差，並且退後三步保護自己的安全；過馬路前，左右來回確認沒有車之後再通行，走的時候也要特別注意來往車輛，以免有轉彎車輛出現發生意外，一路上百般叮嚀「這樣才不會危險」、「要記得哦！」

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

▲▼一路上，熊熊不斷向阿嬤叮嚀，一定要走行人穿越道，綠燈秒數不夠就等下一個再通過。

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

▲▼遇到大型車要注意內輪差，並退後三步遠離。

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

▲過馬路要小心轉彎車輛，先左看、右看再左看，確認沒來車再通行。

根據北市警交通大隊統計，以109年來說，臺北市行人死亡交通事故中，高齡者比例佔最多，高達82.6%。除了向長者宣導正確交通安全觀念，由於65歲以上長輩開車、騎車事故頻傳，受傷人數逐年攀升，光是北市，每年事故長者都有千人以上，熊熊就趕緊詢問阿嬤有沒有差不多年紀的朋友還在開車、騎車，因為年長者反應比較慢，駕駛上路危險，提醒他們盡量避免之外，也建議高齡駕駛人主動換發或繳回汽機車駕照，改搭乘大眾運輸工具，降低交通意外發生。

熊熊X台北市交通局（圖／臺北市政府交通局提供）

▲由於臺北市每年交通事故長者都有千人以上，因此建議高齡長者主動繳回汽機車駕照。

這趟一日遊不只是吃飽喝足，熊熊還帶阿嬤去吃甜點，讓她笑開懷，也到山上賞花，一起比愛心拍下美美的照片，留下難忘回憶。熊熊不斷耳提面命再三提醒交通安全真的很重要，一定要牢記5大正確用路習慣：穿著明亮及夜間反光的服飾；過馬路一定要走行人穿越道；綠燈秒數不夠，下一個綠燈再過；路口等候時，向後退3步，遠離大型車內輪差；過馬路時，先左看、右看再左看，小心轉彎車輛。「今天陪伴我們家公主一整天，那就是希望阿嬤可以更注意安全、要健康」，呼籲大家要好好照顧關心家中長輩，長者平安、家人放心。

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