馬路如虎口！遊戲中了解交通知識　超萌網紅「蘋果＆西打」鬥智搶答PK掉局長

▲人氣雙胞胎網紅「蘋果西打」，大膽挑戰台北市政府交通局長陳學台，PK誰是知識王。（圖／臺北市政府交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

在隨手可汲取資訊的網路時代，以及傳統教育改變，現在的小學生懂得多，即使是大人也不見得比他們厲害。臺北市政府交通局特別與擁有超過40萬名粉絲的雙胞胎網紅蘋果&西打拍攝超萌宣導影片，將路口的注意事項透過輕鬆化表達，讓小朋友們淺顯易懂，一下子就記起來了！雙方你來我往輪流抽題搶答挑戰「九宮格搶答遊戲」，一連比拚7大關卡，過程不僅鬥智，還要鬥勇，甚至一度戰成平手，最後由蘋果西打勝出的關鍵題，竟然是局長再熟悉不過的交通專業。將生活知識常識與遊戲結合，大小朋友都玩得超開心！

▲九宮格PK賽！答對該題就能獲得分數，先連成一條線的隊伍獲勝。

▲臺北市政府交通局局長陳學台。

▲超人氣雙胞胎網紅蘋果&西打以超可愛的嗆聲展開遊戲。

蘋果西打向局長下戰帖，兩人小小年紀不畏懼之外，還很有自信的大聲嗆「局長，你贏不了我們的」，臺北市政府交通局陳學台局長聽了也直喊「有膽放過來」，各自用力展現氣勢，也讓空氣中瀰漫著一股火藥味。

九宮格PK賽遊戲規則很簡單，每一格都代表一種類別題目，分別有數學、健康、體育、國語、交通、生活、社會、英文與自然，面對黑板上的九宮格，為了率先連線取得勝利，雙方搶快回答，才第一題就陷入激戰，較勁意味相當濃厚，蘋果、西打積極在生活、國文、英文等題目搶下分數，臺北市政府交通局陳學台局長也不甘示弱，在「哪個節日是在春節一連串活動的最後一天」社會題中，笑說「我過了60幾年的元宵節，怎麼會不知道」輕鬆得分，面對自然題拷問哪一種交通工具所使用的是較低汙染的能源時，他更是本能般反應答題，給出正確答案「捷運」秒過關，完美展現對交通領域的專業。

▲▼PK賽不只要動腦鬥智，還要在體育題中動動身體。

PK賽不只要動腦，也要動身體，激烈戰況來到體育題，共有三道關卡要比乒乓球、踢毽子、三球擊地，雖然蘋果西打強調不會放水，但遊戲開始後，大球、小球不停亂跑，惹得大家笑不停，最後由陳學台局長在一片混亂中瞬間完賽得分，第六題體育題由局長拿下。

在經過一連串緊張刺激的廝殺後，雙方不相上下，一路比到平手搶「聽牌」，只差一題就能完成連線，關鍵就看誰可以在交通小學堂勝出。交通小學堂看著影片回答答案，一樣有三大關要闖關，教導用路人如何落實交通安全要領，與一般大眾生活切身相關，出題內容相當實用，讓人邊作答時邊充分上了一課。

▲▼駕駛人可能因A柱視線死角未注意到行人，等紅燈的時候務必要後退三步。

遵守交通安全規則，不只汽機車行駛路口要慢、看、停，行人也要停、看、聽，就算趕時間也不能闖紅燈，當站在路口等紅燈更要特別注意，這時務必要後退三步在安全處停等，遠離大型車視野死角；若綠燈秒數不足，千萬不要搶快，或是因為家長、朋友在路對面喊而忽略，應該等待下一個綠燈再過；紅燈停、綠燈行，除了注意轉彎車，也要左看右看再左看，目視駕駛，確認駕駛停讓後再通行，若是沒有紅綠燈，眼睛看車確認安全之動作不能少之外，最好舉手示意，提醒駕駛人正在過馬路。

▲▼綠燈秒數不足時，不要搶快想通過，應等待下一個綠燈再過。

蘋果西打對於交通規則的認識，不輸給專業級的交通局長，最後她們以一題之差在PK賽中挑戰成功，陳學台也貼心叮嚀小朋友，「馬路如虎口，小朋友過馬路一定要注意安全。」針對行人交通事故肇因，根據交通部統計，未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路最多，其次是未依標誌標線或號誌穿越道路，以及穿越道路未注意左右來車，此外，發生在路口的交通事故多達6成，顯示交通安全意識的重要性。因此多一分的交通知識，就可以少一分的意外憾事，保護自己避開危險，安全回家。

●交通小學堂課後總複習：

一、號誌化路口（有紅綠燈的馬路口）

1. 路口等候退三步，遠離大型車的視野死角。

2. 綠燈秒數不足時，不要搶快想通過，應等待下一個綠燈再過，同時切勿因家長在路對面喊，而忽略綠燈秒數不足問題。

3. 紅燈停、綠燈行，注意轉彎車，過馬路前，先左看、右看再左看，也要目視駕駛，確認駕駛停讓再通行。

二、非號誌化路口（無紅綠燈的馬路口）

1. 穿越路口須注意轉彎車，先左看、右看再左看，舉手示意過馬路，目視駕駛，確認駕駛停讓再通行。

2. 行經視線遮蔽處時，應先探頭注意視線遮蔽之交岔路口，留意來車，確認安全再通過。

▲▼行經視線遮蔽路口，應先留意左右有無來車，確認安全再通過，並於過馬路時舉手示意，多一個動作來提醒駕駛。

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