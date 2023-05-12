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社會 社會焦點 保障人權

只是違規右轉！拒檢撞計程車　警破窗逮人...莽男哭喊：對不起啦

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局武陵派出所巡邏車昨（11）日深夜在中山路發現一輛轎車違規紅燈右轉，立即鳴笛示意停車受檢，不料該車卻加速逃逸，途中多次闖紅燈、蛇行且擦撞機車，甚至還撞上計程車等危險駕駛，警方後來以優勢警力攔阻，但駕駛陳姓男子仍拒絕配合下車受檢，員警最後破窗將陳男拉出，偵訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市陳姓男子昨天深夜駕車在桃園區鬧區紅燈右轉，警車發現後鳴笛示意停車受檢，但陳男拒停加速逃逸，途中還擦撞機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子昨天深夜駕車在桃園區鬧區紅燈右轉，警車發現後鳴笛示意停車受檢，但陳男拒停加速逃逸，途中還擦撞機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子昨天深夜駕車危險駕駛，拒絕警方盤查，途中衝撞計程車被卡住，員警到場破窗拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子昨天深夜駕車危險駕駛，拒絕警方盤查，途中衝撞計程車被卡住，員警到場破窗拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，有毒品前科的47歲的陳姓男子，昨晚11時許駕駛黑色三菱轎車，經過桃園區中山路時違規紅燈右轉，武陵派出所巡邏警車察覺後鳴笛示意停車受檢，但轎車不但未停反而加速逃逸，警車鳴笛追趕，但轎車卻沿著市區蛇行、闖紅燈危險駕駛，途中還擦撞機車與計程車。

▲桃園市陳姓男子昨天深夜駕車危險駕駛且拒絕警方盤查，途中二度衝撞計程車，員警強力破窗進行拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子昨天深夜駕車危險駕駛且拒絕警方盤查，途中二度衝撞計程車，員警強力破窗進行拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警隨即發動警網包圍攔查，後續該轎車於博愛路衝撞計程車後被卡在小貨車與計程車間，支援警網剛好趕到包圍，但陳姓男子仍不願下車受檢，還倒車二次衝撞計程車企圖逃逸，員警見狀立即破窗將該陳姓男子拉下車，強力壓制以現行犯當場拘捕到案，陳男見大批警力趕至，當場哭喊「對不起啦！」

警方未在陳男車上尋獲違禁物品，陳男為何要逃跑卻未說明，辯稱是看到警車心慌逃逸，警方偵訊後依公共危險罪、妨害公務等罪嫌將陳男移送桃檢偵辦。

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