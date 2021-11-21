雲林風箏衝浪公開賽　張麗善「讚聲」台西警犯防交安宣導

▲雲林縣臺警西分局因各地遊客及好手蒞臨轄區三條崙海水浴場，特規劃現場設攤宣導，讓現場學童及民眾爭相與縣長張麗善合照，為活動帶來高潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣舉辦2021風箏衝浪公開賽活動於20、21日在三條崙海域飆風競賽，現場除了提供適合初學者的風箏衝浪或風翼體驗活動，更有職人玩家挑戰極限的風箏衝浪競賽。雲林縣臺警西分局因各地遊客及好手蒞臨轄區三條崙海水浴場，特規劃刑事、婦幼、外事及交通警察現場設攤宣導共襄盛舉。

縣長張麗善前往攤位大讚縣府團隊及警察局、臺西分局，能舉辦如此盛大風箏衝浪活動，且同時進行犯防、交安宣導，除精心設計反毒拼圖關卡及過關宣導品與學生互動，及現場介紹一系列毒品種類及婦幼、交通安全宣導，吸引學童前來，讓現場學童及民眾爭相與縣長張麗善合照，為活動帶來高潮。

臺西警分局長黃念生宣導時呼籲，師長、家長如看到孩子有食用、攜帶來源不明食用的沖飲包、糖果等，應小心檢視或向警方求證是否為毒品混充，陌生人給的「糖果、飲料」絕不能任意接受，因為裡面成份不僅未知，更可能被放進來路不明的藥品或毒品，讓防毒、拒毒觀念從小紮根。

除此之外，亦呼籲用路人應遵守路權、並推動路口停讓文化、高齡者交通安全與防禦駕駛等觀念，以強化車輛、行人及高齡者守法觀念，減少使用道路風險，期能達到交通零事故的終極目標。

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林首場風箏衝浪賽今開場 三條崙地形吸引世界記錄保持人參賽

►快訊／雲林深夜大火延燒3間房！屋內找到一具女焦屍

►雲縣議會「議員罰站官員」引戰火 「恁老爸很優秀」險爆衝突

►2021雲林縣國產精品咖啡生豆評鑑 烘豆長：品質歷年最優

►雲林縣啟動無預警環保運輸稽查 移送檢調57件總罰鍰估達636萬