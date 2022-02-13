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龍潭警小人國宣導反酒駕　小妹妹一句話讓大家笑了

▲警察哥哥和姊姊利用元宵節前假日到遊樂區宣導交通安全和反詐騙。（圖／龍潭警分局提供）

▲警察哥哥和姊姊利用元宵節前假日到遊樂區宣導交通安全和反詐騙。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭警分局利用元宵節前的假日至小人國主題樂園進行「反酒駕」、「路口安全」及「反詐騙」宣導活動，透過有獎徵答方式與小朋友互動，增強宣導效果，過程中1位小妹妹突然說高速公路不要「開車開太慢」，讓現場民眾忍不住笑了。

▲▼現場參與民眾和小朋友熱烈且互動良好。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼現場參與民眾和小朋友熱烈且互動良好。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼現場參與民眾和小朋友熱烈且互動良好。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局12日特別指派交通組及偵查隊預防犯罪宣導團，利用假日期間前往小人國主題樂園，頂著低溫寒雨，宣導交通安全常識、常見易肇事交通事故違規行為，以及目前國內詐騙集團常以「假投資」、「假網拍」、「假求職」等詐騙手法，讓民眾受騙上當。

在宣導活動期間員警於園區內與小丑姊姊接力合作，還進行有獎徵答，請小朋友分享所知詐騙手法及常見易肇事交通違規行為，現場孩童踴躍舉手搶答：「超速」、「闖紅燈」、「沒繫安全帶」、「過馬路沒走斑馬線」，其中有位小妹妹居然說：「開車開太慢」，讓現場民眾忍不住笑了，員警連忙補充：「沒錯，在高速公路上開太慢確實容易發生車禍」。

這次宣導效果超乎預期，獎品全數發完，遊客在小人國園區內不只能參觀世界迷你景觀建築、體驗遊樂設施，更可以透過現場表演活動與警察零距離、吸取實用知識，從小培養遵守道路交通安全規則、防制酒後駕車等觀念。龍潭警分局分局長蔡坤益指出，近期國內各種詐騙案件層出不窮，因此教導民眾法治觀念及守法精神，以保護民眾安全。

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