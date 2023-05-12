快訊／《文創法》修法三讀通過　賣黃牛票罰50倍、外掛搶票最重判3年

▲立法院文化創意產業發展法三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（12日）通過《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，將販售黃牛票者，處票面金額10倍至50倍罰鍰，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦及相關設備（外掛程式、掃票機器人）購買票券，處3年以下有期徒刑或併科新台幣300萬以下罰金。

黃牛票的問題存在已久且層出不窮，長久以來卻只能用《社會秩序維護法》來開罰，不只罰鍰金額過低，且需完成交易才能報案，嚇阻力遠遠不足。因此期望藉由《文創法》修正草案，遏止長期以來黃牛猖獗的現象，藉由明確定義與罰則，回歸合理公平市場機制。

根據三讀條文，轉售時只要「超過票面金額或定價販售者」都算黃牛，而且沒成交也會開罰。處票面金額10倍至50倍罰鍰，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦及相關設備（外掛程式、掃票機器人）購買票券，處3年以下有期徒刑或併科新台幣300萬以下罰金。

立委范雲指出，修改文創法只是解決黃牛票問題的第一步，未來將持續監督文化部，從源頭改善問題，包括鼓勵業者大型活動採取實名制、建立官方合法二手票券平台、提供方便順暢的檢舉管道與獎勵機制，真正保障藝文產業消費者權益。