驚險現場曝！普悠瑪急煞險撞車頭　網喊：這柵欄天天關住車

記者王兆麟、蔡怡萍／花蓮報導

臉書社團「花蓮同鄉會」有民眾PO出驚險影片，指出在花蓮吉興路平交道竟有一台白色小客車闖進已經放下的柵欄內，警報器大響提醒著「火車要來了」，幸好白車闖入已觸動偵測系統，正要通過的一列普悠瑪及時放慢速度通過，但危險場景仍讓目擊的民眾忍不住喊「嚇死寶寶了」！

▲一部自小客竟停在平交道柵欄內，普悠瑪列車採取緊急降速後慢行通過。（圖／翻攝臉書花蓮同鄉會，下同）



警方調查指出，影片事發在5月9日晚上20時30分左右，花蓮吉安鄉吉興路稻香村平交道，一輛白色自小客車從台9線北上至吉興路口，左轉剛好遇到平交道，此時正巧台鐵第317次列車普悠瑪列車即將通過，警示鈴響起、柵欄也放下，白車被困在禁止停車的黃網格內，也因白車闖入觸動台鐵異物偵測作動，普悠瑪隨即放慢速度行駛，白車倒退緊貼柵欄讓出軌道空間，避免碰撞事故的發生。

許多網友看了影片後，異口同聲表示「這個平交道不意外，天天關住人」，有多次車輛經過時被突然放下的柵欄關在裡面、進退不得，有民眾也指出，這個平交道每天最少會有1台以上的車輛被卡，質疑根本原因是道路設計不良，紅綠燈和柵欄距離不夠，燈號設置又複雜、容易造成誤闖。

▲一輛自小客停在平交道柵欄內，普悠瑪列車採取緊急降速後慢行通過。（圖／鐵路警察局花蓮分局提供）



花蓮分局表示，已掌握事證將對闖入平交道的駕駛人開罰，根據道路交通管理處罰條例，闖越平交道未肇事，開發1.5萬至9萬、吊扣駕照1年；若肇事則直接吊銷執照。

台鐵也回應，該平交道遮斷桿的幅寬約41米，已將柵欄跟號誌作動秒數，調至最長的6秒；另外前桿放下後，後桿也延遲約6秒，讓不慎闖入的車輛可以順利脫困，未來還會與公路單位協調，爭取民眾行車安全。