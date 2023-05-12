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社會 社會焦點 保障人權

驚險警匪追逐！毒男拒檢撞警車逃5km　警「撞回去」攔截圍捕

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子涉入毒品案件，還偽造車牌企圖掩人耳目，11日晚間開車行經南投市區時仍遭警方識破，竟加速向前欲衝撞警車並逃逸，警方驅車緊追5公里、期間雙方數度擦撞，最後奮勇衝撞擠壓陳男座車迫使其停在路邊，會同支援警網，終於將陳男逮捕到案。

▲陳姓毒品嫌犯試圖開車衝撞警車、拒捕逃逸，最後仍被警網圍捕就逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲陳姓毒品嫌犯試圖開車衝撞警車、拒捕逃逸，最後仍被警網圍捕就逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，南投派出所警員周亮瑋、陳韋佐於昨晚執行巡邏勤務，於10時30分在復興路上發現一輛自小客車，使用車牌已逾檢註銷，欲上前盤查時；該車駕駛見員警車輛靠近，立即迅速開車撞向警車，並加速逃逸，2名員警見狀立即駕車追捕，並通報線上其他警力協助圍捕。

▲▼警車追上毒品嫌犯座車、奮勇衝撞擠壓迫其停在路邊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警車追上毒品嫌犯座車、奮勇衝撞擠壓迫其停在路邊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲陳姓毒品嫌犯試圖開車衝撞警車、拒捕逃逸，最後仍被警網圍捕就逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，追逐過程中不斷鳴笛示意該車停車受檢，但駕駛人不僅拒絕配合檢查，還幾次擦撞警車企圖逃逸，一路東奔西竄、與警方追逐將近5公里後，終由線上支援的警察局保安隊及半山所員警在南投市中興路成功攔截。

▲陳姓毒品嫌犯試圖開車衝撞警車、拒捕逃逸，最後仍被警網圍捕就逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲陳姓毒品嫌犯試圖開車衝撞警車、拒捕逃逸，最後仍被警網圍捕就逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方經盤查後，駕駛人為37歲的陳姓男子，駕車內起出毒品吸食器、偽造車牌等物品，所幸圍捕過程中僅造成巡邏車及嫌犯車輛損壞，沒有人員受傷，訊後依涉嫌偽造特種文書、毒品危害防制條例、妨害公務罪，將陳男移送南投地檢署偵辦，另陳男及其車輛是否涉及其他案件，警方將深入調查。

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