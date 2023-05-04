誰當選會讓兩岸關係更緊張？　美麗島民調：賴清德49.8%居冠

▲《美麗島電子報》4日公布最新民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

美麗島電子報5日公布最新民調，對於「2024年誰當選總統兩岸關係會更緊張，使中國大陸在未來4年比較可能使用武力封鎖或攻擊台灣」一題，有49.8%民眾認為民進黨主席賴清德當選會讓兩岸關係更緊張，再來則是鴻海創辦人郭台銘的4%、民眾黨主席柯文哲的3.9％與新北市長侯友宜的2.4%。

根據民調顯示，對於有消息傳出「明年1月總統大選的結果會決定台灣未來4年走向戰爭或和平」，有14.0%民眾很同意、23.7%還算同意 、24.9%有點不同意、26.5%很不同意、10.9%未明確回答。若和年齡交叉分析，20至29歲高達50.9%同意、30至39歲則有58.4%不同意、40至49歲有58.4%不同意、50至59歲有57.7%不同意、60至69歲有51.8%不同意。

至於「2024年誰當選總統兩岸關係會更緊張，使中國大陸在未來4年比較可能使用武力封鎖或攻擊台灣？」有49.8%認為民進黨主席賴清德當選會讓兩岸關係更緊張，再來則是郭台銘的4%、柯文哲的3.9％、侯友宜的2.4%；而認為都一樣可能的佔10.4%、都一樣不可能的佔15.0%、未明確回答的佔14.5%。

以年齡交叉分析來看，最多認為「賴清德當選總統會使兩岸關係會更緊張」的民眾年齡落在40至49歲，高達60.4%，其次是50至59歲，有53.8%，再來則是30至39歲，有52.7％。

本次調查訪問期間是2023年5月2日至3日兩天，對象是設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾，調查方法為訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。抽樣設計是以對中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。對設籍縣市、性別、年齡、教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權，以符合母體結構。