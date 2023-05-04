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郭台銘訪妻家鄉！狂讚南投1麵店「太驚艷」：目前吃過最好吃的

▲郭台銘造訪南投，並品嚐妻子從小吃到大的麵店。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

▲郭台銘造訪南投，並品嚐妻子從小吃到大的麵店。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘，下同）

記者閔文昱／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名，積極頻走全台各地拜會，4日與妻子曾馨瑩聯袂前往南投紫南宮拜拜，由於南投也是曾馨瑩的家鄉，郭董也在行程結束後，隨妻子到中興新村品嚐當地一家高家麵館，結果享用後大為驚豔，盛讚「是我目前吃過最好吃的」，希望民眾趁這個週末到中興新村走走。

郭台銘4日晚間在臉書發文表示，妻子透露南投有很多美食，但唯獨中興新村的高家麵館是她每次回家必吃的，因此2人在結束紫南宮參拜行程後，一同到這家麵館用餐。郭台銘介紹，麵店老闆以傳承三代的眷村白麵，淋上自家炒的油蔥酥後，煮成一碗熱騰騰的麵食，「我夾起一口享用，真是太驚艷了。」

▲郭台銘造訪南投，並品嚐妻子從小吃到大的麵店。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘稱讚，他吃過各地的白乾麵，但太太推薦的高家麵館，是他目前吃過最好吃的，「Q彈的麵體與熟悉的眷村味，真是太好吃了！」

郭台銘說，太太從小在中興新村長大，幾次與太太一起回家後，自己也愛上這座優美的市鎮，「我認為南投很有潛力，有很棒的自然環境和在地產業，這裡不只是國內旅遊的亮點，我們更可以大力推動國際觀光，讓世界看見南投的美。歡迎大家這個週末，就一起來中興新村走走！」

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