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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘失言負聲量飆升　數據曝：創宣布參選以來新高

▲▼鴻海創辦人郭台銘應工商建研會之邀，以「用科技與世界做朋友」為題發表專題演講，並就近來引發爭議的話題做說明澄清。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

有意爭取國民黨2024總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘日前提出要把政府當企業經營，不要議會監督、高雄半屏山下設置小型核電廠等，相關言論引發爭議。TPOC台灣議題研究中心4日分析，郭台銘宣布參選後，網路聲量已隱約領先新北市長侯友宜，但在失言風波後，負面聲量連續4天飆高，且郭台銘公開向前高雄市長韓國瑜道歉，反而引起更多負面聲量，創下參選以來的負聲量新高峰。

TPOC台灣議題研究中心日前透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，郭台銘宣布參選後，網路聲量已隱約領先侯友宜。而在網路正負面聲量部分，數據指出，在今年4月初到4月中旬期間，郭台銘正負聲量比例變化不大，總體而言持平。但在連假前期間失言後，負聲量連續4天飆高。

▲▼郭台銘負聲量飆升。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

▲郭台銘網路正負聲量趨勢圖。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

中心指出，郭台銘自從說出「支持民進黨非核家園政策就生肺癌好了」這句話，負面聲量就開始飆增，4月29日當天超過2千則。接著郭說要在90天內讓詐騙集團消失，該日負面聲量繼續增加至單日4731則，後來提出「不需要議會監督」、「高雄半屏山蓋小型核電站」、「8萬機器人大軍上戰場」等，使單日負面聲量激增至7830則，較前一日成長65％。

此外，中心表示，郭台銘公開向韓國瑜道歉，為4年前不接受黨內總統初選並悍然退黨表達歉意，這讓他單日負面聲量達下8369則，對比月初負面聲量低點單日才600多則，郭台銘的「驚句」連出，讓他兩天創下參選以來的負聲量新高峰。

另根據網路數據分析結果顯示，網路超過50個「韓粉」社團中，有26.1％韓粉持續主張國民黨提名韓國瑜競選總統才有勝選機會，16.2％怒批2020年韓國瑜就是被郭台銘害慘才會輸，16.2％直指郭台銘4年後才道歉太晚了，15.3％表態自己依舊「非韓不投」，9.9％批評郭台銘是為了選舉才道歉。不過，當中也有8.1％表示會支持「韓郭配」，由郭台銘擔任韓國瑜的副手，8.1％持悲觀態度認為「國民黨2024準備倒」。

▲▼郭台銘負聲量飆升。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

中心說明，郭台銘想再度爭取國民黨總統候選人提名，但他仍未重新入黨。近期，為了修補與韓粉的關係，郭也公開向韓國瑜道歉並朗讀手寫道歉信，下鄉舉辦說明會拉抬自身人氣，但郭台銘卻頻頻惹議且數度為失言道歉。

中心強調，觀察網路數據發現，鐵桿韓粉並不予以認同郭台銘的道歉作法；因此，郭若想競逐總統大位，必須做好政治人物的基本功，頻頻失言的行事風格只會製造公關災難，不會受到支持者的接受。

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