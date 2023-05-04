高嘉瑜認賴清德不可能躺著選　指「一人」將成為國民黨不定時炸彈

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，目前各家民調都顯示民進黨候選人賴清德支持度領先，對於賴清德是不是可以「躺著選」？民進黨立委高嘉瑜4日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，民進黨執政很多包袱，還是要特別小心、步步為營。國民黨黨內初選部分，高也指出，鴻海創辦人郭台銘急起直追，若最後內定是新北市長侯友宜，郭可能會是「不定時炸彈」。

對於2024選情，高嘉瑜說，賴清德不可能躺著選，民進黨執政很多包袱，要特別小心，賴清德自我要求高，在各方面都有自律，對賴清德的選舉有信心，民調也確實是賴清德領先，但國民黨會不會整合，還是要步步為營。

高嘉瑜指出，除了綠營基本盤外，重要的還是中間選民跟年輕人，年輕選票過去民進黨占有優勢，現在這部分需要加強，同時是未來隱憂，如何讓年輕人再次相信民進黨、票投民進黨，例如順應年輕訴求，回應居住正義、薪資問題等才是民眾希望的。

至於國民黨侯郭之爭，高嘉瑜表示，現在都還是霧裡看花，不過現在侯友宜看起來好像已經是內定人選，且侯現在還可以出手協調立委初選，甚至把總質詢提前，完全為侯量身打造，有前高雄市長韓國瑜既視感，表面說不要，結果身體很誠實，但也被質疑是「草包」，針對兩岸、國際有無領導力也被質疑，現在連「杯水論」也不講清楚是誰提出。

高嘉瑜指出，至於郭台銘現在急起直追，想拉近跟年輕人距離，但如果最後內定是侯友宜，郭台銘可能會是「不定時炸彈」，因此整個過程要公平，這點也是國民黨最大問題，民調過程要讓大家心服口服，不然會造成另一派不滿，也會種下侯郭之間能否整合的隱憂。