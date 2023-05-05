賴清德民調下滑　黃揚明揭關鍵原因：民進黨用司法對付政敵

▲副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德確定代表民進黨出戰2024總統大選，然而近期民調卻有下滑趨勢。對此，資深媒體人黃揚明4日分析，從卡管案到去年的林姿妙案等，民進黨用相同套路透過司法對付政敵，反觀檢調遇綠營則溫柔不少，這使期盼正義的中間、年輕選民觀感不佳，是賴清德近期民調下滑的關鍵原因。

黃揚明昨日透過臉書發文指出，去年6月至今的《美麗島電子報》或《震傳媒》民調，在藍綠白皆投入選戰的「賴柯侯」三腳督組合中，賴清德在去年6月及今年3月中旬都達到41%以上。但在3月中旬後，賴清德支持度卻呈現逐漸向下跌的趨勢，其中在5月2、3日的支持度降至35.4％，與3月中旬的41.4％相比，掉了超過誤差範圍的6％。

黃揚明進一步指出，同一份民調公司的逐次民調，在1個半月左右滑落6個百分點，這在統計上是有意義的數據，也就是可解讀這段期間該候選人到底做錯了什麼？才導致明顯的向下趨勢。黃揚明說，前立委郭正亮對賴民調下滑，曾解讀是和「戰爭與和平」的選擇有關，但他認為，如果是戰爭與和平的效應發酵，4月12、13日那次的民調剛好是中國環台軍演剛結束，應該在當次民調就有所反應，但這次賴清德民調支持度仍持續下降，可見那個不是關鍵因素。

因此，黃揚明推論，近一個月幾起司法相關事件，包括4月8日高端內線交易案偵查終結，基亞董事長等14人不起訴；4月21日法務部公布新任檢察長異動名單，異動前傳出北檢前檢察長林邦樑因偵辦高虹安案「配合度不高」，結果被調動；4月26日台中地檢署偵結顏寬恒竊佔國土、詐領助理費案，起訴顏寬恒及顏妻等人；4月28日台北地檢署偵辦新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費案及資策會控告背信，將高再次約談到案；5月2日因兒子陳致中洗錢被判入獄1年，保外就醫中的前總統陳水扁前往總統府等機關請願。

「司法正義，是一切正義的根本」，黃揚明強調，前述案件並非都是政治案件，但他認為，在選舉前偵辦、起訴，都會給民眾濃濃的政治介入司法的感受，且從卡管案到去年的林姿妙案等，民進黨始終採用相同套路透過司法對付政敵，反觀檢調碰到綠營自己人卻溫柔不少，這對期盼正義的中間、年輕選民觀感不佳，「這或許是賴清德近期民調裹足不前，甚至明顯滑落的原因之一。」

黃揚明也透露，近期有不少綠營幕僚在聊「明年5月20日以後要去哪個機關任職」之類的話題，可見民進黨對勝選非常樂觀，他提醒賴清德應仔細提防選戰中發生「後浪推倒前浪」的慘況。