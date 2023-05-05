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傳國民黨內定侯友宜！黃暐瀚曝郭台銘「真實反應」：後果不堪設想

▲▼侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜（左）與鴻海集團創辦人郭台銘（右）。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨2024總統人選至今尚未決定，不過，媒體人黃揚明以及國民黨北市議員徐巧芯接連爆出，新北市長侯友宜已被國民黨高層內定徵召。對此，媒體人黃暐瀚透露，郭台銘得知此事後「非常驚訝」，若國民黨無法給出能說服郭台銘的理由，「那後果恐怕不堪設想」。

黃暐瀚4日在節目《POP撞新聞》指出，黃揚明以及徐巧芯接連爆出，「5月17日國民黨高層內定徵召新北市長侯友宜出線，將代表國民黨參選2024總統」，而據他所知，郭台銘聽聞此消息時非常驚訝、緊張，因為郭台銘已為這次選舉做出不少努力，若國民黨有內定人選，「那他至今為止在幹嘛？包一包就回家啦。」

黃暐瀚表示，相比郭台銘近日動作頻頻，侯友宜看似較為靜態，但他四處出手協調選區，其實就是一個候選人的樣子，若國民黨已確定是侯友宜，又不告訴郭台銘，還讓郭台銘每天努力在創造話題，例如使用核電、軍公教議題等，又無法給出一個能說服郭台銘的理由，那麼後果就會不堪設想。

▲黃暐瀚透露郭台銘得知「內定說」反應。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網 官方頻道）

▲黃暐瀚透露郭台銘得知「內定說」反應。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網 官方頻道）

另外，針對國民黨主席朱立倫未澄清「目前人選未定」，反而強調「最強名單絕對沒有我」，黃暐瀚批評，朱立倫急著再次表明不會參選，但卻沒有說明，如何產生「最強的人選」？尤其在傳出「內定侯友宜」的消息之後，朱也沒有親自對外澄清，質疑「這對還在努力爭取民眾支持的郭台銘來說情何以堪？」

黃暐瀚認為，朱立倫一直強調要找出最強人選，卻一直把人選限定在「郭侯」兩人。他說，現在遊戲規則沒確定，徵召之後，大家歡喜甘願那沒問題，但如果有人不甘願呢？以為是比跳遠，最後卻算跳高成績分勝負，誰服氣？遊戲規則混沌不明，這是國民黨眼前的隱憂。

黃暐瀚總結，國民黨現在可謂「機會大好，形勢大壞；形勢再壞，機會仍在」，選舉是結果論，如果幾個月後再回頭看，發現朱立倫真的找出「最強者」，也協調黨內團結一致，最後還達成「總統勝選、國會過半」的目標，那眼前一切，就都會變成是對的，否則「勝敗論英雄，選輸變狗熊，就是這麼簡單。」

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