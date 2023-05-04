原子少年導師登陸臺大盃　強勢舞團BOOGNATION闖決賽

文／APP活動小組

《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動 戰況激烈！4/30(日)剛落幕的初賽讓許多人心情都非常激動，45支參賽隊伍當中，僅留下15支晉級決賽。

許多參賽常客再次闖進決賽，也有多些初參賽就展露頭角的舞團。今天就來介紹本周關注的焦點舞團：BOOGNATION。

初賽拿下第4名成績晉級的「BOOGNATION」，雖然團名是首登錄，但其實已有多位團員捧過臺大盃冠軍獎盃。成團於2013年的Boog Nation大有來頭，團隊及成員獲獎資歷豐富，囊括海內外各大獎項。

團員之中最知名的即是Popping男神田一德，2018年曾拿下第一屆《這！就是街舞》的亞軍，去年則因擔任《原子少年》選秀節目的舞蹈導師而活躍。田一德過去也曾擔任過臺大盃的評審，這次帶領BOOGNATION重量級登陸， 《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動 戰況也將漸趨白熱化！

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