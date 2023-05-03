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初賽落幕！臺大盃場外人氣延燒　神秘舞團排名竄升

文／APP活動小組

《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動第三周過後，不動的前三名終於產生了變化！連兩周站穩第三、怪帥怪帥的「APTE」，這周終於堂堂登上人氣第一的寶座！

不過4/30(日)剛舉行完初賽，本屆45支參賽隊伍，最終留下15支晉級決賽。終於站上人氣第一的「APTE」，遺憾最終沒能晉級決賽，但首次參賽即拿下第十八名，離晉級僅一步之遙，未來仍相當令人期待。

臺大盃熱舞大賽，參賽隊伍Sugar Lady（圖／Sugar Lady提供）

▲Sugar Lady近期排名快速竄升。（圖／Sugar Lady提供）

近兩周排名躍升最高的「Sugar Lady」，雖然首周排名從第三十三名起步，但上周直直竄升到第七，本周續升到第六名。剛剛結束的初賽，Sugar Lady也以第十一名的成績順利晉級，為目前人氣票選名次最高的晉級隊伍。

首次參賽的「Sugar Lady」充滿謎團，隊伍自介只有一句：「來自sugar的一群辣妹。」但如果貿然估狗Sugar Lady舞團，將會搜出非常街頭（廟口？）的他團表演影片。雖然那種畫風我本人也十分喜歡（那不是重點），但我偷看了本屆正牌參賽隊伍「Sugar Lady」聯絡人的FB確認，看到霏霏老師兼具力與美的舞蹈影片，以及豐富的舞團資歷，只能說這團含糖量不一樣，又甜又辣，一定好看！Sugar Lady後續能否往《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動前五名邁進？讓我們繼續看下去。

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧

▲▼臺大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

快來參與《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，藉由APP線上投票為你喜愛的隊伍熱血應援！即日起至5/19，進入新聞雲App參與人氣投票，每人每天10票，每一票都算一次抽獎機會。就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、哈根達斯迷你杯冰淇淋等百項好禮！天天參與投票，中獎機會就越大喔～

▲▼

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機等100項好禮。（圖／活動小組）

．有我認識的舞團，馬上來投票►►►

．這個舞團好酷喔，一定要每天投票幫他們加油►►►

▲▼ 。

《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選強勢回歸！本次攜手泰山冰鎮一同合作打造你最躁的舞台！泰山冰鎮暌違五年推出全新包裝，大膽Turn新裝，就像你敢跟別人不同，敢Show就是你的主場，這次的臺大盃熱舞該你上場！泰山冰鎮，My Turn！敢做 超鎮！（圖／活動小組）

．我想抽手機及喇叭，手刀來投票►►►

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