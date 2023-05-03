初賽落幕！臺大盃場外人氣延燒　神秘舞團排名竄升

文／APP活動小組

《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動第三周過後，不動的前三名終於產生了變化！連兩周站穩第三、怪帥怪帥的「APTE」，這周終於堂堂登上人氣第一的寶座！

不過4/30(日)剛舉行完初賽，本屆45支參賽隊伍，最終留下15支晉級決賽。終於站上人氣第一的「APTE」，遺憾最終沒能晉級決賽，但首次參賽即拿下第十八名，離晉級僅一步之遙，未來仍相當令人期待。

▲Sugar Lady近期排名快速竄升。（圖／Sugar Lady提供）

近兩周排名躍升最高的「Sugar Lady」，雖然首周排名從第三十三名起步，但上周直直竄升到第七，本周續升到第六名。剛剛結束的初賽，Sugar Lady也以第十一名的成績順利晉級，為目前人氣票選名次最高的晉級隊伍。

首次參賽的「Sugar Lady」充滿謎團，隊伍自介只有一句：「來自sugar的一群辣妹。」但如果貿然估狗Sugar Lady舞團，將會搜出非常街頭（廟口？）的他團表演影片。雖然那種畫風我本人也十分喜歡（那不是重點），但我偷看了本屆正牌參賽隊伍「Sugar Lady」聯絡人的FB確認，看到霏霏老師兼具力與美的舞蹈影片，以及豐富的舞團資歷，只能說這團含糖量不一樣，又甜又辣，一定好看！Sugar Lady後續能否往《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動前五名邁進？讓我們繼續看下去。

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