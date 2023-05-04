洗澡講電話「充電手機掉進浴缸」　義大利16歲正妹千金觸電亡

▲卡緹絡一邊洗澡，一邊用手機和朋友聊天。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利一名16歲少女洗澡時，一邊用正在充電的手機和朋友聊天，沒想到講到一半，手機掉進浴缸，引發短路，導致她不幸觸電身亡。

每日郵報報導，這起事件發生在阿韋利諾省，當時16歲女子卡緹絡（Maria Antonietta Cutillo）在父母家洗澡，當時父母不在家中，她一邊洗澡、一邊打電話和朋友聊天。她的父親在地方上是知名人物，是有名望的肉品大亨。

沒想到當時正在充電的手機從她的手中滑落，掉進浴缸，導致她觸電。當時她的朋友發現電話中斷，感到非常擔心，趕緊打電話到急救中心通報，但相關人員到場的時候已經來不及，發現卡緹絡已經氣絕身亡。

警方正針對這起事件展開調查，卡緹絡遺體被轉移至莫斯卡帝醫院（Moscati hospital）太平間，以進行驗屍程序。

類似事件先前也曾發生過。2020年，法國一名15歲少女在洗澡時，因正在充電的手機掉進水中，不幸身亡。2019年，荷蘭一名13歲少女也是在洗澡時使用正在充電的手機，因手機掉入浴缸觸電，所幸母親及時發現把她救出保住一命，但女孩身上留下疤痕，且事後不記得手機掉進浴缸的事。