一中海報「烯環鈉」歧視原住民　原民立委曝後續霸凌泣：這什麼國家？

▲立委伍麗華、范雲召開「校園歧視，師長失職；台中一中『烯環鈉』海報事件」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

台中一中學生以「烯環鈉」作為校內園遊會擺攤主題，台語諧音「死番仔」挨轟歧視原住民。民進黨立委伍麗華3日召開記者會批評校方、台中市府無作為，更一度氣到哽咽，她表示，只見校長出來道歉，卻有許多學生明目張膽在社群加深歧視言論，甚至將原住民學生拉進群組嘲諷，在跨校群組裡面標註不雅帳號，讓許多原民學生不敢上學，這到底是什麼國家！

伍麗華指出，不是要譴責每個學校、學生，而是背後龐大的歧視結構牢不可破，從校方、台中市府的回覆，可以看到他們完全不了解這件事情的嚴重性，去年一個國一學生才因為受到歧視，反擊之後害怕記過選擇跳樓，到底還要忍受這樣的事情多久？

伍麗華呼籲，事件發生的台中一中校長、老師及主管機關，應針對本案公開道歉，並啟動調查，以釐清事件過程中相關人員應負的責任；同時，呼籲行政機關應配合立法程序，共同推進《族群平等法》或《反歧視法》的立法。

伍麗華指出，事件不僅凸顯出學校平時在族群平等意識的教育不足，在事發第一時間學校也只是請班級下架文宣、刪除IG帳號，沒有公開的說明和對此不當舉措的道歉。後續更未見學校、主管機關對案件的調查和究責，也因此許多學生更加明目張膽在社群網路加深歧視言論。

伍麗華表示，得知這個事件，第一時間就請教育部國教署協助關心台中市政府教育局對這個校園歧視事件的處置，卻只看到學校主任出來道歉；繼續關心，也只看到校長發聲明道歉，甚至引來校園對原住民學生的異樣眼光或不友善。

伍麗華直言，正是因為歧視事件處置向來不痛不癢，又引發受歧視者深怕二度傷害而息事寧人，導致歧視事件層出不窮，甚至有學生輕生。該校原住民學生家長昨天陳情，就讀台中一中的孩子在園遊會事件之後，被同學拉到line 群組加以嘲諷，該生退出後又被強邀加入，如此戲弄霸凌不知該如何是好。

另外還有家長指出，有個跨校的群組，直接把他孩子的相片貼出並標註羞辱字眼，該生向家人表示，並不只他，其他原民同學也有類似的處境。

有家長表示，號稱中區第一名的高中，沒想到孩子就讀的學校同學竟如此野蠻，也有可能學校師長也沒有足夠的族群文化關懷，令他非常痛心也感到憂心，不知道孩子未來用什麼心情上學。

伍麗華指出，歧視在某些國家是相當嚴重的事情，我國竟沒有機制防止，教育無效，令人難過，事件中凸顯校方推諉文飾，尤其不可原諒。台灣推動性別平權、轉型正義等人權教育多年，但整體社會對族群平權、族群主流化的意識顯然仍有待改善。

伍麗華表示，許多原住民學生不敢上學，退出群組還要被強加，甚至在跨校群組裡面被貼照片、標註不雅帳號，且昨天台中市議會教育主管機關的回應，竟表示原住民有很多優秀的人，不痛不癢。

伍麗華直言，這種言語的霸凌，這是什麼國家，歧視比身體的暴力還要嚴重，不雅與性騷擾到底還要忍受多久？針對去年跟前年的事件要作出調查跟處分，不能每一次都說要透過教育解決。

原住民青年陣線也表示，這幾天湧入大量留言，原住民不是都很樂觀嗎？為什麼要這麼生氣？這個傷害會一直跟著他，難道要等到下一位學生從樓上跳下來才要正視嗎？

伍麗華整理出五大訴求，要求政府應正視族平等法的立法案件的通報、調查及評議，還有對本次事件的主動調查：一、目前臺灣有五核心人權公約，已公布國內施行法，唯獨「消除一切形式種族歧視國際公約」無國內立法，為落實公約精神及相關政策，應儘速提出《族群平等法》或《反種族歧視法》院版草案，並促請內政委員會繼續審查。

二、行政院應公布「族群主流化政策綱領」，以落實全民原教，深化族群和解，向國際展現台灣多元的民主與人權潮流核心價值。

三、行政院設有「消除種族歧視推動小組」，除負責國際公約報告外，應有更積極作為，主動盤查、掌握社會歧視事件，並提出對各部會之建議、公布會議紀錄。

四、國家人權委員負有社會反種族歧視的社會教育責任，本於職責，應對台中一中事件及台中市大里區國中生因種族歧視跳樓身亡事件，主動調查及評議處分。

五、請台中市政府教育局即刻掌握本案及衍生之後續校園歧視及霸凌事件，提出專案調查報告及後續因應/懲處措施。

立委范雲強調，本次事件需要的絕非獵巫，而是正視制度缺陷。學校教育部須善用現有人權教育資源，與學生開啟對話，避免造成原漢學生更多衝突，也保護原民同學不受到更多傷害。

去年三月，台中大里才有一位學生因為被罵死原住民，與同學起衝突，因為怕被記過，最後從高樓一躍而下。今年，再次出現公開視原住民事件，甚至現在校內的原民學生很可能面臨更多的霸凌。范雲強調，我們不要再看到下一個心碎發生。

針對本次事件，范雲點出現行制度2題。第一，現在教育現沒有族群視申訴管道，相較性別視，在促進族群平等上仍有許多不足。第二，台灣缺乏整體性的《反歧視法》立法！范雲說，臺灣現行有關不同弱勢群體的保障散落在不同法源。近年，國際人公約國際審查中，審查委員亦多次提醒立法得迫切與必要，在本次事件更加突顯。

范雲表示，不只要看見原住民、尊重原住民的文化，更要常常提醒自己，原住民是多元、是交差異性的存在有族群、性別、性傾向、年齡、身心狀況不同的存在；也有多元、繽紛，生命力無窮的存在。

范雲指出，漢人生活模式的思維只是凸顯自己的無知。年輕人也許因為教育體系的失職，不認識原住民的多樣豐富，但教育單位，例如學校責無旁貸的必須提供妥適的教育，讓學生真正看見台灣。