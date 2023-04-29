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民進黨大安區立委徵召誰？　答案在國民黨「全民調問題」中

▲▼羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市第六選區（大安區）立委初選將採全民調方式，有意角逐的前台北市議員羅智強，今進行街頭宣講時期盼支持者 ，接到民調電話，全部回答「唯一支持羅智強」。值得注意的是，在羅智強公布的國民黨大安區民調題目中，是將民進黨現任不分區立委范雲列為假想敵。

經過協調，國民黨大安區立委初選採全民調，參選者除了羅智強外，還包括現任議員鍾沛君與前國安會副秘書長楊永明。民調日期為5月10日至12日，預計5月13日上午10點公布民調結果。

羅智強今進行街頭宣講時，向支持者透露民調教戰守則，他要支持者若接到民調電話問「國民黨的楊永明、民進黨的范雲，你支持誰？」要回答「唯一支持羅智強」；若問「國民黨的鍾沛君、民進黨的范雲，你支持誰？」還是要回「唯一支持羅智強」；至於「國民黨的羅智強、民進黨的范雲，你支持誰？」當然更要回「唯一支持羅智強」；那如果民調是問「國民黨的楊永明、鍾沛君、羅智強，你支持誰？」就一定要回答「唯一支持羅智強」。換言之，只要是問到「支持誰」，全部都要回答「唯一支持羅智強」。

值得注意的是，由於台北市大安區向來為藍營鐵票區，對民進黨而言則是艱困選區，所以該選區採徵召制，人選也尚未出爐，目前僅傳出民進黨國際部主任謝佩芬、台北市議員簡舒培也有意出戰，但國民黨的民調題目卻皆以范雲作為假想敵，顯然國民黨評估，民進黨徵召范雲的機率比較高。

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