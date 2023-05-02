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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

杯水＋鋼索不如波頓「抵制中國」？　范雲批：像幼幼班孩子在嬉鬧

▲▼范雲昨天舉行「台灣轉型正義再來該如何？」公聽會。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

前美國家安全顧問波頓（John Bolton）1日表示，對中國來說，台灣的存在就是挑釁，自由世界有責任支持台灣抵制中國的挑釁行為。對此，民進黨立委范雲2日表示，相較波頓，鴻海創辦人郭台銘提出的「鋼索論」，以及新北市長侯友宜提出的「杯水論」，彷彿是幼幼班的孩子在嬉鬧，強調台灣必須反戰、反侵略。

范雲今日透過臉書發文指出，波頓昨日致詞時語重心長地對國際局勢發出警告與提醒，說「國際局勢板塊正迅速改變，進入非常危險時期，北京、莫斯科創造威脅世界新軸心；而台灣越是融入集體防衛結構，中國發動侵略的可能性就越小，並削弱軍事行動的動力。」、「唯一想改變現狀的是中國，區域裡唯一在挑釁的就是中國。」、「中國就是麻煩製造者。」她認為，波頓的分析直指核心，而她也一再主張，台灣必須反戰、反侵略。

不過，范雲也批評，相較波頓，有可能代表國民黨參選2024總統的郭台銘與侯友宜，兩人彷彿是幼幼班的孩子在嬉鬧。她批評，侯友宜即使找人惡補國安議題，還是只想得出莫名其妙的「杯水論」，仍然認為維持區域和平的責任在台灣。她質疑，「侯市長怎麼就看不見每日軍機繞台的中共？怎麼就看不懂已經成型且運作默契十足的中俄聯盟？是真的不懂？還是故意把責任都推給台灣？」

至於郭台銘所提出的「鋼索論」，范雲開嗆，現在是中共不斷宣示不放棄武力犯台，是中共發射導彈飛越台北，郭台銘要如何跟敵國維持距離？他與中共的距離又有多近？

范雲痛批，郭台銘不僅不懂國安議題，在內政上更是口無遮攔，他的失言，句句都讓人看了怵目驚心。她質疑，怎麼會有一個毫無民主素養，不要議會監督的山大王想競選總統？「只能說，民主制度真的是包容出得起競選經費的人。」

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