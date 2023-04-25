南投縣原民局提供41個暑期工讀機會　月薪26.4K受理報名至4／30

▲南投縣原民局提供原民學生41個暑期工讀機會，包括16個文化健康站職缺，圖為眉原文化健康站。（圖／南投縣政府提供）



記者高堂堯／南投報導

為鼓勵原住民族青年善用暑假期間，體驗原住民族公共行政、地方產業及文化學習，南投縣原住民族行政局今年提供41個暑期工讀機會，時間自7月1日至8月31日止，月薪2萬6400元，即日起受理報名至4月30日止，相關訊息可參考原民局網站，歡迎符合條件的學生踴躍報名。

縣府原民局表示，今年度提供的41個工讀生職缺，分布在南投市、仁愛鄉、信義鄉、埔里鎮等地27個單位，其中有16個職缺安排在文化健康站，青年在協助部落長輩照護工作時，也可學習族語及傳統文化，可於在學期間提早認識職場生態、增加工作經驗，並參與各項原住民族事務。

原民局指出，凡是具原住民身份且16歲以上、35歲以下的高中職學生及大專、大學學生（計算至112年7月1日前足歲者），皆可提出申請；工讀單位皆會依照勞動基準法相關法令配合辦理，讓工作學生在具學習性及安全性的職場環境中，參與各種不同領域的公共事務。

相關訊息可上縣府原民局網站（http://boaa.nantou.gov.tw）查詢，或電洽049-2243637分機508承辦人白小姐，以及撥打免付費專線0800-066995全國各區原住民族就業服務辦公室。