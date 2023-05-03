中一中「烯環鈉」挨轟歧視！校長現身鞠躬道歉　學生班級聲明曝

記者許權毅／台中報導

台中一中日前舉行園遊會，卻有某班學生以「烯環鈉」取諧音「死番仔」來當成宣傳，學生被砲轟歧視原住民，校方也認定不妥，立刻刪除下架。台中一中校長林隆諺今（3）日出面致歉，坦言歧視性文宣反映文化教育的不足，願意承擔所有教育責任。該班學生也透過聲明致歉，保證日後謹言慎行。

▲台中一中傳出班級在園遊會將攤位取名「烯環鈉」歧視原住民，校長林隆諺、教務主任以及輔導主任今日出面鞠躬致歉。（圖／記者許權毅攝，下同）



[廣告]請繼續往下閱讀...

林隆諺表示，對於園遊會某攤位歧視性文宣向原住民族朋友致歉，對於讓原住民族朋友受到歧視及感到傷害十分抱歉，我們願意承擔所有教育責任。該文宣經校方了解，在4月28日下午發布於IG，校方在同日5時26分認定不妥，趕緊聯繫導師要求學生下架，在5時33分時下架，學生並沒有在29日園遊會當天展示歧視性文宣。

林隆諺指出，作為一中校長，這幾天督促同仁給予學生積極輔導，從旁觀察，相信同學也在這次事件中學到寶貴的一課，得以深刻明白，沒有族群應該輕易被污蔑。林也說，要對深覺受傷害的原住民朋友致上十二萬分的歉意。

林隆諺表示，該班師生委託校方發布聲明，聲明寫下：「本班向全校原住民族同學及教職員工、全校師生致歉，也向全國原住民族朋友及社會大眾致歉。因本班今年園遊會文宣不尊重原住民族，深感抱歉。收到各方意見反映第一時間，本班自覺不妥立刻下架並刪除宣傳帳號，本班向大家致歉，保證日後更加謹言慎行。」

▲台中一中高二某班園遊會飲料攤文宣以「烯環鈉」為名，引發爭議。（圖／民眾提供）



媒體詢問有議員質疑校長沒在第一時間致歉，要求下台。林表示，如果有需要在委員會出席備詢，將會親自出席，至於下台一事，本次有校長考核委員會，相信教育局會做出最好的調查結果，會尊重。

此外，針對園遊會主題除了學生共識決，校方是否有審核機制？林隆諺認為，這是在教育現場的兩難問題，學生未成年當然有輔導必要性，但是在人民的言論自由上有規定，文件不得事先審查，學校走在界線兩端上，目前是授權班級，在老師指導上能自主性發現名稱是否妥切，很遺憾誤發生惡趣玩笑，後續是否要審核，將討論決議，即使討論結果不需要，也會加強老師督導。