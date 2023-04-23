原民部落復育香糯米10年磨出新品牌　仁愛香糯米香氛發表上市

▲原民新品牌產品「仁愛香」香糯米香氛上市。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉親愛村松林部落復育種植香糯米10年有成，並以稻梗創新研發香氛產品，命名為「仁愛香-香糯米香氛」，21日正式發表上市；南投縣長許淑華肯定鄉公所及部落民眾的用心和創意，提升傳統農產品的價值與產值。

仁愛鄉公所於21日舉辦發表會，由仁愛鄉長江子信主持，許淑華與縣議員林婷立身著原住民傳統服飾擔任代言人；包括副縣長王瑞德、仁愛鄉代表會主席洪文全、親愛村長潘筱玉、產銷班的班員及多位代表、村長，也都到場共襄盛舉，現場也有提供香氛調和體驗。

潘筱玉感慨又高興地表示，從10年前開始復育種植香糯米，一分地只能量產40公斤，且一年一收，過程非常艱辛，因為有年輕人的加入及農試所、社會企業宏達人壽的「松林部落創生計畫」，還有各界人士協助和支持，才才讓他們堅持到現在、有豐碩成果，希望藉由香糯米帶動部落產業的經濟發展，讓居民的生活能更好。

許淑華表示，香糯米是仁愛鄉特有的品種，擁有獨特迷人的米飯香氣，因產量少，只在慶典或宴客時才能吃到，此次部落居民能將香糯米的稻梗研發成香氛，真的令人驚豔，將傳統在地的稻米結合創意研發，形成品牌、創造提升稻米的產值，也確實很不簡單，未來縣府會投入更多資源與計畫，協助偏鄉部落的產業發展。

江子信則指出，公所持續推動部落深度體驗，並依各部落在地特色辦理產業培力，要將最美好的仁愛風光以最獨特的姿態呈現在國人面前；此次香糯米香氛便是既大膽又創新的產品，從2021年開始委由廠商研發改良，終於在今年3月成功推出商品，未來會將技術轉移至部落、永續經營與發展，也為地方創生注入新的活力與契機，延續之前的「互新三酸」產業發展，新增另一個「原」味品牌。