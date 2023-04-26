學歷差卻能「住豪宅、開名車」！補教師愣：以為他們一輩子撿角

▲一名在補教業任職的男網友認為，書念不好也不要絕望，只要找到自己的路就會有發展。（圖／視覺中國CFP）



實習記者林郁婷／綜合報導

學歷差未來一定沒有出息？一名台大醫學系畢業的男網友分享經歷，表示自己長期在補教業工作，輔導過許多學生，也看過太多強迫念書造成的悲劇，他曾經以為學歷不好的學生會一輩子「撿角」，但往往靠著一技之長賺大錢，不僅擁有公司，還開豪車住豪宅，因此他逐漸明白「認清自己然後發揮所長，這才是未來高收入所需要具備的特質！」

原PO在Dcard以「關於念書，我想說的是」為題發文，表示他是一名補教業從業人員，「我看過我輔導的學生，在大學念到退學、在大學念到被通報失蹤、在大學念到被送進台大三東住了60天」，年紀不到40的他，看太多被逼著念書的悲劇。

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原PO說道，當然也看過那些曾以為會一輩子「撿角」（台語，形容人不成器）的學歷，現在自己開設計公司、成立水電行或是工作室，在雙北買千萬豪宅，開百萬名車，他們大多來自收入普通的家庭，因此成功的關鍵不是靠父母，而是「能夠認清自己，能夠發揮自己的才能，這才是未來高收入所需要具備的特質。」

原PO指出，很多人覺得念書念不好就沒有未來，這是錯誤觀念，學歷是很重要沒錯，但不代表它就是唯一的路，「有些人天生就很有創業的天賦，能夠想出一些獨具創意的點子，並且實踐出來，而實踐才是創造財富最困難的部分。」

原PO表示，創業需要很多耐心、毅力和勇氣，面對挫折困難保持積極的心態，不斷調整方法並堅持下去，學習更多技能增強實力，這些都不是光靠讀書就能做到，「所以，如果你唸書唸不好，也不必感到絕望。你仍然有很多的機會和選擇，可以找到適合自己的路。」

貼文一出網友留言表示，「好感動，居然有台大、甚至是醫學系的人說這番話….而不是覺得學歷差就是垃圾謝謝你，我被安慰到了，覺得自己不是這麼垃圾了，甚至啟發到了，真的」、「好激勵人心」、「其實很多補習班跟考試都是在給你製造焦慮跟壓力，未來很多出路其實根本不需要什麼學歷」。

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