台大收15萬隔離衣「竟有假貨」　上市紡織公司遭9路搜索





▲台大醫院在新冠疫情期間受贈的隔離衣傳出有假貨，檢調21日兵分多路搜索相關廠商。（示意圖／台大醫院提供）

記者劉昌松／台北報導

前年新冠肺炎疫情嚴峻期間，遊戲橘子公司捐贈15萬件醫療級隔離衣給台大醫院，沒想到出貨廠商竟在裡面夾雜了未經衛福部許可的雜牌貨，台北地檢署指揮調查局追查，懷疑某上市紡織公司的陳姓業務從中搞鬼，21日兵分9路搜索公司及廠房等處，並依冒用醫療器材等罪嫌約談陳男等5人到案。

疫情期間，各大醫療院所防護設備缺乏，許多企業名人紛紛出手援助在第一線的醫療人員，其中收治大量重症病患的台大醫院，在2021年間傳出每個月要消耗約10萬件隔離衣，遊戲橘子因此花了700多萬元買了15萬件隔離衣送給台大，但有醫護使用發現，材質與過去所穿的不同。

調查局主動調查發現，原來遊戲橘子是向某傳產紡織公司的子公司下單訂衣，但母公司負責相關業務的陳姓員工，疑因產能趕不上，因此向其他同業購買隔離衣貼上自家品牌標籤後，混充出貨給台大。

但是因應新冠疫情的隔離衣除了需達醫療等級外，還須經過衛福部專案許可通過才能產製，專案小組認為陳姓業務的行為，已經違反《醫療器材管理法》冒用合法醫療器材名稱罪，以及《刑法》虛偽標記等罪嫌，檢察官因此指揮法務部調查局台北市調查處展開搜索約談。