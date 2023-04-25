　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

排名大地震！臺大盃前三以下全洗牌　最嫩組直衝前五

文／APP活動小組

《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，本周總投票數已逼近25萬票。第一、二名依然是由PingTung Force、竹女熱舞 Hot5ive兩支隊伍霸榜中，而另一個也默默霸榜的，則是這兩周都排在第三名「APTE」

三巨頭之一APTE的舞蹈風格以Popping為主，初登場人氣看漲，他們的自介上這樣寫著「大家好，我們是帥哥，來自古代靈異雙頭戰象，我們跳的不是舞，是探險活寶。」極具個性的年輕舞團，讓人期待他們怪怪的帥。

 台大盃熱舞大賽

▲APTE連兩周都坐穩人氣排行第三名。（圖／APTE提供）

本周第四名以下排名，也全面大地震。本屆參賽隊伍中唯一有血緣關係的「谷氏兄妹」，無論上周股市怎樣跌，谷氏兄妹仍不為所動的向上爬升了13個名次，本周來到排名第四。近年四處征戰各大街舞大賽、累積了豐富比賽經驗的谷氏兄妹，會不會也為今年的《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動掀起大震撼呢？

台大盃熱舞大賽

▲谷氏兄妹比賽經驗豐富，來勢洶洶。（圖／谷氏兄妹提供）

而本屆「最年少」的參賽隊伍「FreedomKids」，也一口氣爬升了16名，來到排名第五。由新北市海山國小熱舞社「采葳、楚皓、冠允、喬喬」4個萌跳跳的小學生所組成，他們之中最大的為六年級，最小為三年級，年紀小舞技高，叔叔阿姨們要小心了。

台大盃熱舞大賽

▲本屆年齡最小的參賽隊伍FreedomKids，年紀雖小但不容小看。（圖／FreedomKids提供）

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧

▲▼臺大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

快來參與《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，藉由APP線上投票為你喜愛的隊伍熱血應援！即日起至5/19，進入新聞雲App參與人氣投票，每人每天10票，每一票都算一次抽獎機會。就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、哈根達斯迷你杯冰淇淋等百項好禮！天天參與投票，中獎機會就越大喔～

▲▼

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機等100項好禮。（圖／活動小組）

．有我認識的舞團，馬上來投票►►►

．這個舞團好酷喔，一定要每天投票幫他們加油►►►

▲▼ 。

《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選強勢回歸！本次攜手泰山冰鎮一同合作打造你最躁的舞台！泰山冰鎮暌違五年推出全新包裝，大膽Turn新裝，就像你敢跟別人不同，敢Show就是你的主場，這次的臺大盃熱舞該你上場！泰山冰鎮，My Turn！敢做 超鎮！（圖／活動小組）

．我想抽手機及喇叭，手刀來投票►►►

ET快訊
快訊／拜登宣布競選「2024總統大選」
下波變天雨區擴大　溫度「狂掉9度」時間曝
女移工命喪台灣　大群朋友奔醫院痛哭：她10月要回家
聯華大火牽涉2產險！　國泰產「1原因」將面臨巨額理賠
木棒捅後門！　詐團「逼豬仔肛交」錄影傳群組
孕媽2屍3命身亡　婆婆哭了：應該是白髮人先走啊
買士林夜市旁豪宅　「10年沒住過」慘賠2418萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

下半年最強運勢！命理師點名「3生肖」：將翻身致富

展現綠色行動力關懷弱勢　行動支持淨零舉辦在地小農市集

排名大地震！臺大盃前三以下全洗牌　最嫩組直衝前五

5星座「5月桃花運爆棚」！牡羊跟著感覺走　雙子多展現魅力

「這種蛋白質」別吃太多！醫揭恐怖後果：會加速慢性腎衰竭

春雨悄悄快閃！下波變天雨區擴大　溫度「狂掉9度」時間曝

嘉藥休閒系扎根行銷新星　主辦高中職專題競賽

朋友吃飯「1觀念」跟她差很多　該疏遠嗎？網戰翻：要看頻率

5／1新冠降級！專家警告「疫情未完全消失」　2族群染疫死亡風險高

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

下半年最強運勢！命理師點名「3生肖」：將翻身致富

展現綠色行動力關懷弱勢　行動支持淨零舉辦在地小農市集

排名大地震！臺大盃前三以下全洗牌　最嫩組直衝前五

5星座「5月桃花運爆棚」！牡羊跟著感覺走　雙子多展現魅力

「這種蛋白質」別吃太多！醫揭恐怖後果：會加速慢性腎衰竭

春雨悄悄快閃！下波變天雨區擴大　溫度「狂掉9度」時間曝

嘉藥休閒系扎根行銷新星　主辦高中職專題競賽

朋友吃飯「1觀念」跟她差很多　該疏遠嗎？網戰翻：要看頻率

5／1新冠降級！專家警告「疫情未完全消失」　2族群染疫死亡風險高

見超迷你停車場他笑了！「2台就滿場」藏內幕：不蓋噴更多錢

爸帶4歲兒逛龍潭夜市被人潮擠散　小孩流落洗車場大哭警助團圓

合庫AMC董座遭爆幫親友安插職位、掏空　以「生涯規劃」為由請辭

巴拉圭總統選戰牽動與我國邦交　綠委示警：外交部要密切觀察與注意

慶祝2周年「比YA可免費搭乘一整天」　台中捷運人潮暴增6成

泰山公司派還原資產買賣始末　「依公司內控制度執行」

快訊／拜登宣布競選「2024總統大選」：國家靈魂之戰尚未完成

阿部瑪利亞賀185cm帥爸生日　PO照竟是「日本知名男星」

台積電跌破500、台股暴殺256點　金管會：基本面穩健

愛犬反常狂聞路人！替洗腎主人找到完美捐贈者　機率2200萬分之一

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

梅雨快來！　最新預測時間出爐

午後變天！　今晚雨區擴大

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

一夜連4震　最大規模4.2、震度4級

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

大甲媽遶境！小6女童擺攤　紙牌3個字真相曝

到飯店用餐花2021元！公公突噴1句話超尷尬

曾文水庫驚見希臘式建築　竟是全球首創工法

更多熱門

相關新聞

花蓮慈院推虛擬健保卡！手機看診一條龍

花蓮慈院推虛擬健保卡！手機看診一條龍

「哎呀！忘記帶健保卡了」從花蓮豐濱開車帶著母親來花蓮慈濟醫院看診的陳小姐，只能先自費繳納醫藥費，但過幾日還是要再來一趟醫院申請補卡退費，這一來一回就要花費不少交通時間，讓陳小姐非常懊惱。另一位黃老先生日前牙痛，想去看醫生發現找不到健保卡，選擇忍耐不去就醫。針對民眾使用健保卡時的一些不方便，花蓮慈院採用「虛擬健保卡」就醫服務，讓民眾無卡也能就醫不卡卡。

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

假冒電信客服詐騙　大武警即時攔阻免於受騙

好朋友春日趴轉扭蛋抽獎　好禮拿不完

好朋友春日趴轉扭蛋抽獎　好禮拿不完

台大獲15萬件假隔離衣　涉案人移送

台大獲15萬件假隔離衣　涉案人移送

好康大放送！雅詩蘭黛「小棕瓶」買1送2

好康大放送！雅詩蘭黛「小棕瓶」買1送2

關鍵字：

第29屆台大盃熱舞大賽台大街舞臺大好康抽獎三星手機Samsung投票票選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面