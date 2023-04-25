排名大地震！臺大盃前三以下全洗牌　最嫩組直衝前五

文／APP活動小組

《Etoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，本周總投票數已逼近25萬票。第一、二名依然是由PingTung Force、竹女熱舞 Hot5ive兩支隊伍霸榜中，而另一個也默默霸榜的，則是這兩周都排在第三名的「APTE」。

三巨頭之一APTE的舞蹈風格以Popping為主，初登場人氣看漲，他們的自介上這樣寫著「大家好，我們是帥哥，來自古代靈異雙頭戰象，我們跳的不是舞，是探險活寶。」極具個性的年輕舞團，讓人期待他們怪怪的帥。

▲APTE連兩周都坐穩人氣排行第三名。（圖／APTE提供）

本周第四名以下排名，也全面大地震。本屆參賽隊伍中唯一有血緣關係的「谷氏兄妹」，無論上周股市怎樣跌，谷氏兄妹仍不為所動的向上爬升了13個名次，本周來到排名第四。近年四處征戰各大街舞大賽、累積了豐富比賽經驗的谷氏兄妹，會不會也為今年的《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動掀起大震撼呢？

▲谷氏兄妹比賽經驗豐富，來勢洶洶。（圖／谷氏兄妹提供）

而本屆「最年少」的參賽隊伍「FreedomKids」，也一口氣爬升了16名，來到排名第五。由新北市海山國小熱舞社「采葳、楚皓、冠允、喬喬」4個萌跳跳的小學生所組成，他們之中最大的為六年級，最小為三年級，年紀小舞技高，叔叔阿姨們要小心了。

▲本屆年齡最小的參賽隊伍FreedomKids，年紀雖小但不容小看。（圖／FreedomKids提供）

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