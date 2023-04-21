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當約聘50K「不敢提頂大畢業」　學霸女爆感慨！竟釣出一票苦主

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30多歲女網友目前是約聘人員，月薪5萬多，她直言，在公司全然不敢提自己是頂大畢業，也承認現在的心態已類躺平，就想這樣平凡過一生。PO文引起廣大討論，一派網友認為，這樣的薪水已經贏過很多人了，但也有人忍不住吐槽，「小孩都生了，現在才想到也太晚。」

女網友在Dcard發文感慨，「雖然是頂大生，但當初傻傻填了X科系，現在只是月薪5萬多的約聘魯蛇，在工作職場上，我完全不敢主動提自己是哪間大學畢業。」

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原PO透露，她現在已30多歲，也已婚有小孩，如今就是消極地準備公職考試，算是類躺平的狀態，「可能一生就這樣庸庸碌碌地過了，以前學生時代的衝勁已消失殆盡。」

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

對此，不少網友直言，「約聘5萬多，已經打死一堆正職的人了」、「每年頂大生這麼多，有用的科系就那幾個」、「公職大部份都沒有5萬」、「頂大X系或血汗低薪產業，收入也高不起來，是系所和產業含金量的問題，不是學校的問題」、「頂大同學畢業後在家裡附近的補習班當櫃檯人員，雖然感覺浪費才能，但覺得生活過得順心就好」、「應該一大堆吧？我學姊台大碩畢也月薪4萬2而已」、「我現在帶這個學弟純血成大機電碩，38K」。另外，也有人忍不住吐槽，「反射弧是不是有點太長了？3X歲已婚有小孩才想到這問題嗎」。

PO文還釣出擁有類似遭遇的網友，紛紛回應「台大純血理工碩，前幾天拿到一個塑化傳產文職offer，月薪4萬初，年薪含分紅可以達70萬，但覺得這個薪資行情頂多請學士所以婉拒了，看到科技業動不動年薪百萬，好想去賣肝啊，人事凍結有夠冷」、「台大語言系畢業3年，月薪不如妳，我感到真的很抱歉，對不起這個金字招牌也負擔不起它的重量，真的很抱歉」、「清大管院的，新竹當採購連4萬都沒有」。

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