台大獲贈15萬件隔離衣有假貨　得力實業子公司前負責人涉案

記者劉昌松／台北報導

遊戲橘子公司前年在新冠疫情期間，向得力實業子公司購買15萬件隔離衣給台大醫院，沒想到其中夾雜了得力向同業調來未經衛福部專案許可的隔離衣，涉嫌冒用合法醫療器材名稱等罪，台北地檢署21日指揮調查局搜索約談得力業務陳崇儉與子公司前負責人郭哲宇等5人到案，正由檢察官漏夜偵訊中，全案不排除還有其他得力實業人員涉案。

▲得力實業子公司前負責人郭哲宇。（圖／記者劉昌松攝）

上市公司得力實業(1464)是傳統紡織廠，實收資本額38.46億元，集團旗下有數十家子公司，分別負責製造、加工、進出口、銷售等業務，2021年疫情嚴峻期間，遊戲橘子公司在6月間花了花700多萬元，向得力實業的子公司買了15萬件隔離衣送給台大，但有醫護使用發現，材質與過去所穿的不同。

▲得力實業業務陳崇儉。（圖／記者劉昌松攝）

由於因應新冠疫情的隔離衣除了需達醫療等級外，還須經過衛福部專案許可通過才能產製，調查局獲報後調查發現，得力實業子公司疑因產能趕不上交貨，找其他未經過專案許可的同業調貨，貼上自家品牌標籤後，混充出貨給台大。

檢察官21日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索相關公司與廠房，同時依違反《醫療器材管理法》冒用合法醫療器材名稱罪、《刑法》虛偽標記等罪嫌，約談當時接洽捐贈的得力業務陳崇儉，與子公司負責人郭哲宇等人，更發現郭哲宇在完成捐贈活動後，突然遭撤換，時機點過於巧合，不排除全案還有其他得力實業集團人員知情甚至共謀涉案。

▲提供未經衛福部專案許可隔離衣的廠商負責人林慕臻（中）獲6萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）