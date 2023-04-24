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Bump找上交友軟體！「1創舉」槓詐騙集團　萬人讚爆：太猛了

▲Bump實際與感情詐騙對話。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲Bump實際與感情詐騙對話。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber「好棒Bump」繼投入詐騙救援行動，近來他又與交友軟體合作，簽訂反詐騙協議，平台除了會有相關警示外，若有受害者不幸被詐騙，也會提供資訊以利警方偵辦。此舉獲得上萬網友盛讚，直呼「你真的很辛苦，一直在救人，從柬埔寨救到現在」、「謝謝你一直持續守護著台灣人」。

「好棒Bump」昨在YouTube頻道露出新片，眼看不少人曾遇過感情詐騙，於是他上交友軟體，實際跟詐騙集團對話交流，並解碼他們的手段與話術；不僅如此，他也與交友軟體Omi簽訂反詐騙合作協議，平台會引導用戶完成詐騙相關問答，給予正確做法參考，並有提示警語等。

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當平台用戶聊到「加LINE、WhatsApp、IG、FB」等第三方平台時，也會自動發送提示窗口給對方；若有受害者向警方報案，平台亦會提供詐騙帳號註冊地點、電話、信箱等資訊，以利警方偵辦。

▲Bump實際與感情詐騙對話。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲他跟交友平台簽訂反詐騙合作協議。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

同時，Bump還找來多位曾被詐騙過的受害者現身說法，其中包括有「兇版李毓芬」之稱的網美香菱，香菱透露，當初前男友自稱，認了一個立法委員做乾爸，拿到很多政府貿易的相關案子，家裡也常常會擺一些公文，還跟她分享，有個案子大概3個月可賺100%，於是她擠出1000萬給對方。

香菱接著說，「3個月後，他就是給600萬現金跟1400萬的支票，說是會再幫我做其他的財務規劃，過1個月我詢問投資進度，他就說他在沒經過我的同意之下，把這個錢借給老闆，然後...錢就沒有拿回來了，後面他又跟我求救，說他手上政府案子沒有多餘的資金去投，所以又拜託我投他拿邊，大概300萬左右，加總就是2400萬。」

▲香菱曾被騙過2400萬。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

▲香菱曾被騙過2400萬。（圖／翻攝自YouTube／好棒Bump）

直到某天，有位朋友私訊香菱，她才發現這是一場騙局，對方透露，男生所謂的乾爸，其實是他在入獄期間認識的詐欺犯，根本不是立法委員，「那時我才知道，原來他一開始接近我的目的，就是設局。」

影片上線17小時，已超過42萬觀看次數，大票網友更湧入留言，「感謝Bump為了社會大眾發出這些警訊影片來告知民眾，被欺騙的過來人給你一個大大的鼓勵」、「感謝Bump一直堅持做反詐騙這件事情，也謝謝Omi平台的重視」、「感謝Bump願意去做這個沒有人做的事情，辛苦了」、「Bump近期拍的詐騙案例影片真的很有教導性，希望可以繼續破解更多的詐騙迷思」。

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