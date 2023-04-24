娶越南新娘卻悲劇「半年70萬沒了」　台男揭殘酷內幕心碎！

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台男去年與越南妹子相親，並達成結婚共識，沒想到女方竟反悔要求離婚，讓他短短半年慘噴70萬元，欲哭無淚的他痛訴殘酷內幕，希望讓眾人警惕，而網友們也不禁感慨。

網友在PTT發文提到，去年親戚陪同兒子到越南與越女相親，當時看了4位，最後選中1女，兩人也達成結婚共識，並開始跑相關流程，「費用方面，付給仲介39萬元，聘金、金飾另外給，親戚還每個月匯6000元給新娘當生活費，加上2000元的中文補習費，1個月共匯8000過去。」

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就這樣半年時間過去，親戚兒子上周飛越南進行結婚面談，結果準新娘一見面就冷冷地說，「我不要面談了！離婚吧！」後來，苦主透露，這陣子雙方會辦理離婚手續，他前後更損失多達70萬元。

▲親戚兒子噴了70萬，老婆也跑了。（圖／翻攝自PTT）

男方表示，仲介目前口頭答應，要幫忙再找一個老婆給他，也不禁感嘆「現在大多數越女只願意嫁韓國人，願意與台灣人相親的對象很少，有的會先找個韓男、台男嫁了，接著要一筆聘金、金飾，讓老公每個月匯一筆錢給她，為期至少半年以上，在她飛南韓或台灣前，會騎驢找馬看看能不能找到更好的對象，找到更好的老公就毀婚並改嫁他人，找不到更好的，會找一堆藉口不去南韓、台灣，這種事情發生的頻率越來越高。」

對此，鄉民紛紛感嘆，「這黑心仲介吧」、「毀約不用付違約金嗎？說不嫁就不嫁的嗎」、「台灣對他們吸引力越來越低了」、「公司同事今年剛花60萬買一個回來，大家一直跟他說太貴了被騙了，直到看到女方照片是個年輕正妹，大家想想...好像也沒虧到」、「這已經超越仙人跳了，有夠慘」、「我也有一個朋友是這樣」、「花錢買的感情本來就沒保障啊」。