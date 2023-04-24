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誆操作股票高獲利騙退休女會計師2800萬　2嫌收押

文／中央社

詐騙集團假冒理財投資顧問，向宜蘭縣70多歲婦人謊稱可代為操作股票，婦人陸續投入2800萬元見獲利欲提領，又被要求支付保證金。警方逮捕3名犯嫌，其中2嫌遭法院裁定收押。

▲▼警方逮沈姓車手，並在被害人住處附近壓制俗稱「收水」的詐團成員許姓男子與韓姓少年，及起出相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲警方逮沈姓車手，並在被害人住處附近壓制詐團成員許姓男子與韓姓少年。（圖／記者游芳男翻攝，下同。）

警方調查，被害婦人3月間透過臉書（Facebook）加入LINE群組，認識詐騙集團假冒的理財投資顧問，並依指示下載投資軟體APP，陸續投入逾新台幣2800萬元操作股票，婦人見獲利已超過4000萬元，便要求提領投資獲利。

詐騙集團向婦人誆稱，須再支付所得稅及保證金共478萬元才能提領。宜蘭縣政府警察局羅東分局21日獲報後，雖苦口婆心不斷向婦人勸說，此為詐騙集團慣用手法，婦人雖有所懷疑，但仍不捨獲利，執意交付現金，並與詐騙集團約定在住處面交。

▲▼警方逮沈姓車手，並在被害人住處附近壓制俗稱「收水」的詐團成員許姓男子與韓姓少年，及起出相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▼▲警方查獲的相關證物。

▲▼警方逮沈姓車手，並在被害人住處附近壓制俗稱「收水」的詐團成員許姓男子與韓姓少年，及起出相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方隨即在婦人住處附近埋伏監控，見假冒經理的沈姓男子出面取得贓款後，警方一擁而上，將他壓制逮捕。專案小組同步在附近擴大搜捕，發現許姓男子和韓姓少年開車在被害人住處附近徘徊，隨即上前盤查，查獲2人為同案共犯在附近把風，準備取走沈男收到的詐騙贓款。

警方詢後依詐欺罪及組織犯罪防制條例，將許男和沈男移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押2人獲准。至於韓姓少年，少年法庭裁定責付帶回監督管教。

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