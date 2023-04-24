男欠30萬賭債遭囚虐5天沒錢還　慘淪豬仔「轉賣」詐團當人頭戶

記者黃宥寧／台北報導

心驚膽跳！內湖警分局日前巡邏勤務時，發現1部自小客車行跡可疑上前盤查，沒想到後座竟傳出男性呼救聲，警立刻將侯姓駕駛壓制帶回偵訊，並追查到關押人的黃、林嫌。據了解，陳姓被害人欠賭債被債主方囚禁5天後，被「轉賣」給詐騙集團去開銀行戶抵債。所幸警方機靈救援，訊後依妨害自由等罪移送士林地檢署並擴大向上朔源。

▲內湖警巡邏驚見1輛車行車可疑，上前盤查意外解救欠賭債的「肉票」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

西湖派出所員警日前執行巡邏勤務，發現1輛進口自小客行跡可疑便上前盤查，豈料，後座男乘客見警立刻大聲呼救，警立即上前壓制該車駕駛，帶回偵訊。

年約30歲陳姓被害人餘悸猶存說，自己欠30萬賭債但想不出還債方法，進而被債主限制自由、毆打5天，因而被「轉交」到29歲侯嫌手上，要到銀行開戶抵償債務。

▲警盤查侯姓男子駕駛車輛，車輛後座竟傳出男性呼救聲。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方深入查證後，擔心拘禁處還有其他被害人，立即與新北市永和分局共組專案小組，前往陳被拘禁套房，當場逮捕黃（20歲）、林（32歲）2名犯嫌，並起獲折疊刀、空氣槍及毒品等不法證物，並循線追查林姓主嫌到案。

警詢後，依妨害自由、毒品、詐欺等罪移送士林地方檢察署偵辦；偵訊後，侯嫌、黃、林各以1萬至2萬元交保，警方表示將持續擴大追緝向上溯源。