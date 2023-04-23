假客服詐騙5大關鍵詞　「ATM操作鎖住帳號」是話術！錢轉出就沒了

▲當假客服打電話給民眾時，常以要「解除分期付款」等為由，要求民眾到ATM轉帳。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳詩璧／整理報導

當電商平台的會員個資被盜取後，會員們常會接到假客服以「誤設付費會員」、「信用卡被盜刷」、「重覆扣款」和「解除分期付」等方式要求民眾到ATM匯款或網路銀行匯款，這個手法相當常見。警方整理出幾個關鍵要點，提醒民眾，接觸到詐騙時，只要出現「到ATM操作鎖住帳號」等5大關鍵詞，一定要提高警覺，不要上當。

《東森新媒體ETtoday》製作「台灣詐騙調查報告書」專題報導，4月17日這周針對國內大量個資遭盜用而衍生的詐騙手法進行剖析。

警方分析詐騙集團盜取到個資後，會以「+2」或是「+886」開頭的境外詐騙轉接電話，打電話給民眾，假裝是客服或是銀行行員，近期還有加LINE等，接著會用以下五大關鍵用詞，就像罐頭模式一樣，試著讓民眾上勾，包括了「解除ATM設定」、「誤設付費會員」，需要「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」或是「至ATM操作鎖住帳號」等，這些都是關鍵字。

▲詐騙集團盜電商、百貨等會員個資，再假客服打電話上面，五大關鍵詞要特別記牢。（圖／陳詩璧製）

等民眾相信了前面的說詞，接著，詐騙集團要民眾透過以下三種方式來解決，包括了「操作ATM」、「操作網路銀行」或是「購買遊戲點數」等，民眾若是相信把錢匯過去，或是在特定網頁上買了點數，錢就到詐騙集團手上。

刑事局提醒民眾要記牢，ATM或網路銀行並沒有解除扣款或取消訂單功能。接到類似的電話時，千萬別因為對方說得出自己過往交易明細或來電顯示為金融機構號碼，就輕信對方身分，一定要提高警覺。

▲當帳戶莫名多了一塊錢，有可能淪為盜用。（示意圖／李佳蓉攝）

過往曾有個案，在發現假客服之後，匯入一塊錢，要求警方將對方列為警示帳戶進而而凍結該帳戶，對此，刑事局預防科偵查員張佳勳表示，不建議此作法，因曾在實務上碰過曾有民眾用此方式，結果把帳號填錯一個數字，導致其他無辜民眾受害，帳戶因此被凍結，使得該位民眾的權益受損。

張佳勳說，民眾若想要阻擋詐騙集團還是循正常的報案方式，或是銀行端發現帳戶有異常，銀行會做控管，民眾若是用「匯一塊錢」的方法，導致其他無辜民眾受害，對方可能還會反過來要求求償。遇到詐騙，千萬要冷靜分析，識詐、破解，不要衝動匯款，才不會讓詐騙集團得逞。