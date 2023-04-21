終於破解「外遇尪密碼」嗨爆！一談解開關鍵...人妻突哽咽了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻面對丈夫高調外遇忍無可忍，一直想破解對方手機密碼，找到有力證據，最近她終於解開了，於是開心地向律師報喜，甚至形容「像是中樂透一樣」；然而，當她談起破解關鍵時，情緒突然急轉直下，言語中難掩悲傷，也令眾人不勝唏噓。

呂秋遠在臉書提到，有位人妻興奮地分享，「我終於拆解了我老公手機的密碼，裡面好多證據，超級精彩的」；而他則不忘提醒對方，此舉可能犯妨害秘密罪，且現在許多的實務見解是，即使是配偶，也不能任意破解密碼，窺探另一半的手機。

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儘管瞬間被潑冷水，人妻仍興致高昂，忍不住透露「我一直想要破解他的手機，因為他明目張膽地跟小三每天聊天視訊，但一直猜不到他的密碼，就在我最絕望的時候，想到了他幾年前追我時的習慣。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

聞言，呂秋遠不禁好奇，「什麼習慣？他的身分證字號後四碼？他的生日？1234？」而人妻先是搖頭，表示對方會將自己的生日當作密碼，接著語氣瞬間變得慘淡，直言「我知道小三的生日，所以我決定試試看，果然...就是這樣了。」

對此，網友們也忍不住同情與感慨，「情何以堪啊」、「前夫外遇的時候，也是用小三的生日當密碼，還好在那之前我已經蒐證完成了」、「看完鬆了口氣～密碼變來變去還是我」、「祝他整組爛掉」、「本來想笑的，想想又覺得可悲」、「婚姻讓女人好傻」、「笑著笑著就哭了」、「這個密碼…真的會讓人很心碎」。