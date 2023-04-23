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貸款詐騙暴增！失業男加LINE周轉30萬　錢沒拿到先吐26萬

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀、該局23日宣導借貸詐騙案件數增加。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

近來經濟不景氣，部分民眾對資金有需求，網路及臉書上充斥各類「保證借得到、不須綁約低利率」不實借貸廣告，吸引經濟弱勢民眾申請貸款，衍生各類詐騙案件。經刑事局統計：從今年1月1日至4月16日佯稱代辦貸款詐騙案件共發生308件，去年同期共發生200件，成長約5成；財損更從新台幣1164萬元增至3276萬元，同期財損金額暴增2倍。經分析2023年被害民眾中，有2成透過超商代碼繳費及儲值遊戲點數交付金錢。

警方引援案例指出：中部一名40多歲田男靠打零工維生，因家中變故急需資金周轉，他4月初在LINE通訊軟體看到某知名銀行信用貸款廣告，主動加LINE聯繫潘專員，對方要他填寫註冊資料，事後竟表示田男帳號填輸錯誤，轉接客服人員協助排除。

▲刑事局提出預警，今年因經濟不景氣借貸詐騙案件數和財損金額飆升。（圖／記者張君豪翻攝）▲刑事局提出預警，今年因經濟不景氣借貸詐騙案件數和財損金額飆升。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局提出預警，今年因經濟不景氣借貸詐騙案件數和財損金額飆升。（圖／記者張君豪翻攝）

詐團來電表示：需存欲貸款款項50萬元的20%，也就是10萬元才能順利放貸，田男反映金額超過非約定帳戶上限無法匯款，客服人員提供5組條碼，要求田男以超商繳費，繳完費用後客服人員表示因田男輸入帳號錯誤，以致帳戶遭凍，為求解凍需再次匯款6萬元，豈料田男匯款後帳戶還是遭凍結。

田男因此再匯6萬元希望解鎖帳戶，但他匯款後，仍無法拿到貸款款項，經詢問家人才驚覺遭詐，報案總計損失高達22萬元新台幣。

南部另名50多歲失業葉男，在臉書廣告看到貸款公司的訊息，他加LINE與業務員聯繫，註冊民間公司平台貸款。貸款如廣告所述隨即核准，事後卻顯示放款失敗，葉男心急打電話反映，詐團同樣請葉男利用便利商店條碼繳費6萬元才能解凍。

葉男心急連3日赴超商購買遊戲點數，讓店員起疑報警，始知葉男為貸款30萬元周轉金，前後代碼繳費8次、購買遊戲點數5次，損失高達26萬元，葉男再透過LINE聯繫平台客服人員，對方還要請葉男再次繳費，被害人表示已報案，對方就此失聯。

刑事局提醒民眾：佯稱代辦貸款詐騙有五大常見話術：「帳戶填寫錯誤」、「放款資金凍結」、「繳交保證金」、「刷流水作假帳」、「購買金融商業險」只要聽到這些話樹幾乎都是詐團所為，民眾可撥打110、165反詐騙諮詢專線查詢，已維個人財產安全。

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