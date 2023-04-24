南投哥「超速被喀嚓」氣炸報仇！測速照相機竟笑了　畫面驚呆網

記者周亭瑋／綜合報導

南投一名機車騎士日前疑似因超速挨罰，竟回到被拍照的地點，怒向測速照相機多次丟擲石頭，脫序舉動全被錄下，而結局更讓網友們看傻了眼，不禁笑虧「這是史上最笨的方法」、「測速照相機笑得很開心」。

一名網友在「爆廢公社」轉PO影片，只見有位騎士特地騎到南投埔里長龍路四段的一處測速照相機前，接著撿路邊石頭怒丟機器，而且一次還不能消氣，他連續換不同角度展開攻勢，直到將照相機砸出一個大洞，才終於罷手，最後騎車離去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲騎士拿石頭連三砸。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，PO文網友忍不住搖頭，直言「被拍超速罰1800，這被抓到可不只賠1800元。」許多人看完紛紛回應，「真底層人士」、「這人腦袋究竟在想什麼」、「笨死了，這個旁邊都有攝影機，那設備好像都百萬起跳」、「離開時如果閃光燈再閃應該會崩潰」、「這真的是氣炸了」。

另外，測速照相機被砸破洞的一幕，格外像「開口笑」的表情，這讓不少網友歪樓，留言笑回「丟到測速照相機都開口大笑了」、「來~笑一個」、「我覺得測速器笑了」、「打出一個笑臉」。

而該男毀損公物之舉，根據《刑法》第138條，毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑。

▲測速照相機最後「笑了」。（圖／翻攝自爆廢公社）