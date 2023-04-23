　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假冒吳淡如代言投資騙5千萬！詐團幹部落網　3車手剛滿18歲

記者張君豪／台北報導

北市士林警分局於4月中旬接獲民眾報案，被害人日前透過網路YouTube 點擊知名藝人吳淡如介紹投資理財廣告，許民不疑有他，在今年1月間加入投資群組並下載「鋐霖投資APP」從今年3月7日至23日間，共匯款6次及面交1次，共計交付高達新台幣1420萬元購買未上市股票，但後來發現無法出金獲利，始驚覺遭騙報警處理。

▲士林警方偵破假投資詐騙車手集團，逮捕4名犯嫌查扣現金名車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警方偵破假投資詐騙車手集團，逮捕4名犯嫌查扣現金名車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲士林警方偵破假投資詐騙車手集團，逮捕4名犯嫌查扣現金名車。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後，分局立即組成專案小組、報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組指示，希望被害人配合並與詐騙集團周旋佯裝繼續要交付金額，警方派員至現場佈署埋伏蒐證，俟時機成熟隨即將面交、監控、收水車手張姓犯嫌等4人持拘票查緝到案，並查扣賓士轎跑車、假證件、收款手機、假冒之公司章戳等證物。

經查該犯罪集團偽冒名人吳淡如透過網路介紹投理財，吸引被害人加入Line投資群組購買未上市股票，但實際上都是騙局。該集團並透過社群軟體Telegram、IG專招募甫滿18歲、無刑案前科之年青人或大學生，本案現場查獲4名犯嫌，把風監控張姓犯嫌（27歲）白天擔任犯罪集團幹部，晚上為酒店經紀人，另錢姓、蘇姓、鄒姓等3名車手才剛滿18歲，每次幫忙提款，邀約被害人拿錢可獲利3至5千元不等走路工。

▲士林警方偵破假投資詐騙車手集團，逮捕4名犯嫌查扣現金名車。（圖／記者張君豪翻攝）

經查該犯罪集團從今年1月成立迄今，不法獲利約5千萬餘元，被害人10餘名，警訊後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺罪移請士林地檢署偵辦。

士林警方日前規劃辦理「查緝車手專案」，行動期間統計拘提機水房2案7名、查獲車手4名、拘提車手2名，查扣不法所得共新台幣416萬餘元，並持續強勢執法、查緝掃蕩，警方呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，警方一定嚴辦到底。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提　顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛　偷渡遇難海巡慢半拍

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
白肌妹「胸前鈕扣全開」累倒捷運上！　IG秒被神出
美9歲男童「剛下飛機30分鐘」　頭部中彈慘死
逃亡52小時躲寺廟！　受刑人被逮狼狽樣曝
快訊／林書豪破PLG紀錄！　半場砍32分
假冒吳淡如代言！詐團幹部全被抓　3人剛滿18歲
快訊／新店汽車旅館「雙屍交疊」　2女死者都未成年！
基隆母外出　驚見兒子陳屍車內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店汽旅雙屍！垃圾桶搜出「6包咖啡袋」　可疑男駕車離開畫面曝

新北摩鐵2少女交疊亡！他待5hrs恐涉案？高大成：查死亡時間比對

貸款詐騙暴增！失業男加LINE周轉30萬　錢沒拿到先吐26萬

逃亡52小時躲寺廟！外役監受刑人用垃圾袋當床　被逮狼狽樣曝

敢性騷擾我女友！新北樹林15屁孩持械互毆滿地血　4人送醫

嚇！移工騎電動機車誤闖高速公路　擦撞貨車送醫

假客服詐騙5大關鍵詞　「ATM操作鎖住帳號」是話術！錢轉出就沒了

新店汽旅「雙屍交疊」！2女死者都未成年　房內發現K他命粉末

基隆母外出「驚見兒陳屍車內」！　身旁找到2包安毒

假冒吳淡如代言投資騙5千萬！詐團幹部落網　3車手剛滿18歲

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

原民妹聽「去買酒」瞪大眼　奶音拒絕：我要跟警察說

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

新店汽旅雙屍！垃圾桶搜出「6包咖啡袋」　可疑男駕車離開畫面曝

新北摩鐵2少女交疊亡！他待5hrs恐涉案？高大成：查死亡時間比對

貸款詐騙暴增！失業男加LINE周轉30萬　錢沒拿到先吐26萬

逃亡52小時躲寺廟！外役監受刑人用垃圾袋當床　被逮狼狽樣曝

敢性騷擾我女友！新北樹林15屁孩持械互毆滿地血　4人送醫

嚇！移工騎電動機車誤闖高速公路　擦撞貨車送醫

假客服詐騙5大關鍵詞　「ATM操作鎖住帳號」是話術！錢轉出就沒了

新店汽旅「雙屍交疊」！2女死者都未成年　房內發現K他命粉末

基隆母外出「驚見兒陳屍車內」！　身旁找到2包安毒

假冒吳淡如代言投資騙5千萬！詐團幹部落網　3車手剛滿18歲

新店汽旅雙屍！垃圾桶搜出「6包咖啡袋」　可疑男駕車離開畫面曝

芯費大戰是「國民黨寶貴一課」　洪孟楷曝背後3意義

新北摩鐵2少女交疊亡！他待5hrs恐涉案？高大成：查死亡時間比對

好可愛！小球迷變裝小蟑螂：請主審拿拖鞋打我

「咖啡喝多」恐引心臟衰竭？醫曝「研究內容」：別想太多

忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」　站務員1舉動超暖心

路跑民眾臉發白！禾浩辰「神眼洞察」即刻救援

訪星國未公開行程「密會李顯龍」？　侯友宜乾笑數聲也不否認

昨致電費鴻泰「沒接」　徐巧芯曝「黨內前輩」答應協助整合

抬頭紋注射肉毒桿菌素最怕壓眉與眼皮下垂　王正坤提平衡治療預防副作用

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

即／2女「交疊狀」陳屍新北摩鐵　嚇壞房務人員

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

快訊／男見地插2釣竿　抬頭1人漂在水面上

快訊／新店汽旅2女交疊亡　警掌握可疑男

今年第一人！白衣男硬闖管制區遭壓制

新店汽旅雙屍　房內發現K他命粉末

誤信投資詐騙　退休女會計師2800萬飛了

快訊／嘉義獨居婦才送走癌兒　隔天竟葬身火窟

大甲媽過民生地下道！顏清標喊話奏效

臨停3分鐘就開單！新化老街科技執法惹民怨

女友KTV熱擁陌生男！他氣炸拿開山刀衝包廂

張安樂迎轎：隊伍沒有以前的氣勢

更多熱門

相關新聞

喊「借過」以為譙髒話！外送員和路人互毆

喊「借過」以為譙髒話！外送員和路人互毆

台北淡水學府路205巷附近斜坡狹窄，一名46歲林姓外送員於昨(22)日騎車經過小路時，向前方行人喊了聲「借過」，想不到疑似喝醉的64歲林姓老翁走在路上，以為自己被譙髒話，竟出手連人帶車推倒外送員，還不斷對他破口大罵，導致外送員機車倒地後照鏡毀損，左膝蓋也有擦挫傷，外送員憤而站起來和老翁爆發肢體衝突，外送員本著身材優勢，將老翁一把摔入路邊草叢。

T1台啤洋將柯歐斯夜店外鬥毆　社維法送辦

T1台啤洋將柯歐斯夜店外鬥毆　社維法送辦

誤信投資詐騙　退休女會計師2800萬飛了

誤信投資詐騙　退休女會計師2800萬飛了

金山鎮天宮旁倉庫起火　1小時撲滅無人傷

金山鎮天宮旁倉庫起火　1小時撲滅無人傷

屏東市這條路多戶人家觸電　竟是路燈漏電

屏東市這條路多戶人家觸電　竟是路燈漏電

關鍵字：

士林警分局投資詐騙詐騙集團吳淡如影音

讀者迴響

熱門新聞

即／2女「交疊狀」陳屍新北摩鐵　嚇壞房務人員

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

轉雨降8度！　變天時間曝

老闆狠心推倒阿嬤員工！嗆路人「干你屁事」

更多

最夯影音

更多
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面