假冒吳淡如代言投資騙5千萬！詐團幹部落網　3車手剛滿18歲

記者張君豪／台北報導

北市士林警分局於4月中旬接獲民眾報案，被害人日前透過網路YouTube 點擊知名藝人吳淡如介紹投資理財廣告，許民不疑有他，在今年1月間加入投資群組並下載「鋐霖投資APP」從今年3月7日至23日間，共匯款6次及面交1次，共計交付高達新台幣1420萬元購買未上市股票，但後來發現無法出金獲利，始驚覺遭騙報警處理。

▲士林警方偵破假投資詐騙車手集團，逮捕4名犯嫌查扣現金名車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方獲報後，分局立即組成專案小組、報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組指示，希望被害人配合並與詐騙集團周旋佯裝繼續要交付金額，警方派員至現場佈署埋伏蒐證，俟時機成熟隨即將面交、監控、收水車手張姓犯嫌等4人持拘票查緝到案，並查扣賓士轎跑車、假證件、收款手機、假冒之公司章戳等證物。

經查該犯罪集團偽冒名人吳淡如透過網路介紹投理財，吸引被害人加入Line投資群組購買未上市股票，但實際上都是騙局。該集團並透過社群軟體Telegram、IG專招募甫滿18歲、無刑案前科之年青人或大學生，本案現場查獲4名犯嫌，把風監控張姓犯嫌（27歲）白天擔任犯罪集團幹部，晚上為酒店經紀人，另錢姓、蘇姓、鄒姓等3名車手才剛滿18歲，每次幫忙提款，邀約被害人拿錢可獲利3至5千元不等走路工。

經查該犯罪集團從今年1月成立迄今，不法獲利約5千萬餘元，被害人10餘名，警訊後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺罪移請士林地檢署偵辦。



士林警方日前規劃辦理「查緝車手專案」，行動期間統計拘提機水房2案7名、查獲車手4名、拘提車手2名，查扣不法所得共新台幣416萬餘元，並持續強勢執法、查緝掃蕩，警方呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，警方一定嚴辦到底。

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