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「許淑華相簿」有續集！徐巧芯手上還握2案　等對手正式被提名就告發

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／Hit Fm《嗆新聞》製作單位提供）

記者袁茵／台北報導

將代表國民黨參選台北市第7選區（信義、南松山）立委的台北市議員徐巧芯，22日晚間公布民進黨對手台北市議員許淑華的相簿，並且質疑對方在週三市議會大會不到，有詐領出席費嫌疑。徐巧芯24日預告，自己會等到許淑華正式成為民進黨立委提名人後再去告發，且目前手上還有2個對方的案子。

徐巧芯24日上午接受《嗆新聞》節目訪問，針對日前公布「許淑華相簿」質疑對方沒到週三大會，徐巧芯表示，很多議員也都不在會場，但可能在議會大樓裡面，畢竟辦公室可以做轉播，所以在議場看看案子還好後，就出去開協調會或在辦公室做轉播，「不過人一定要站在建築物裡面，否則點名額數問題時無法出現，會議就無法進行下去」。

徐巧芯提及，自己鎖定許淑華，是因為知道對方每週三要去開民進黨中常會，人根本不在議會大樓裡面的機會非常高，而且出席率低到每週都不在，一次不在可以有很多理由，但連續3年、30幾次都不在，「很難說你到底去了哪裡，你必須要跟民眾做解釋。」

針對許淑華稱自己週三下午固定到宮廟做法律服務，徐巧芯直言，這反而是「自爆」，因為說自己在議會看轉播還說得過去，很多議會同事都是如此，但直接說人不在議會、做別的事情，這就有涉嫌詐領出席費。

被問到何時將此案進入司法階段？徐巧芯說，要等到許淑華正式登記，成為中選會通過的民進黨立委選舉提名人後，自己才會去告發，「我是分兩階段，但我選擇我勝選第一個晚上開砲，很明顯是因為做黨內整合第一步。」

至於「許淑華相簿」還有沒有下一集？徐巧芯回應，「還有！我還有別的資料，至少她有2個案子在我手上，目前還沒揭露。」因為時間還很漫長，選擇初選通過當下公布，一來是若通過初選則可助攻自己，二來是若沒通過初選則助攻黨內對手，「這是整合戰力團結一致對外的最好方法，選在這時候是有政治意義在的。」

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