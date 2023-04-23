玄天上帝生日、佛曆2567年佛誕　許淑華接連出席宗教聖誕慶典

▲南投縣長許淑華周末先後出席三玄宮玄天上帝聖誕慶典、國姓鄉東方淨苑舉行浴佛法會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆3月3日（4月22日）是玄天上帝聖誕，南投市三玄宮舉辦慶典，縣長淑華受邀參與並為該宮「七星平安橋」進行剪綵及啟用儀式，與信眾們一起持香祝禱，祈求國泰民安，風調雨順。



廟方主委張國政、縣議員蔡宗智、林儒暘和游顥，南投市長張嘉哲及多位地方民代也一起參拜，恭祝玄天上帝聖誕千秋，並依循傳統科儀，在三位道教法師的帶領下，依序走過七星平安橋。





許淑華表示，三玄宮長期以來為南投地區信仰中心，香客不斷，縣內祀奉帝爺的廟宇都在玄天上帝生日舉辦聖誕慶典，她除了祝壽，也邀請信眾一起走過平安橋，消災解厄、祈求平安順遂。

此外，今年也逢佛曆2567年佛誕節，國姓鄉琉璃山東方淨苑今天上午隆重舉行浴佛祈福大法會，由住持釋體証法師主持，許淑華出席法會，全場另有立委馬文君、縣議員吳國昌、陳宜君、國姓鄉長邱美玲及逾500位信眾參與。

許淑華肯定東方淨苑在弘法淨化社會、安定人心外，仍不忘本著取之社會用之社會精神，熱心公益，關心教育，照顧弱勢，堪為各界表率，並代表該淨苑頒發琉璃山社區發展基金及教育基金。