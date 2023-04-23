昨致電費鴻泰「沒接」　徐巧芯曝「黨內前輩」答應協助整合

▲徐巧芯出席2023台北母娘文化季祈福法會。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選最終由台北市議員徐巧芯出線，擊敗爭取連任的現任立委費鴻泰。徐巧芯23日透露，自己22日晚上有打電話給費鴻泰，但對方沒有接，不過目前已有很多前輩答應接下來會協助共同整合，包括前台北市長郝龍斌等人在內，相信一切會非常順利。

徐巧芯23日上午9時30分到松山慈惠堂，出席2023台北母娘文化季祈福法會，針對此次贏費鴻泰是否因空戰打得不錯所致？徐巧芯認為，應該要「以空代陸」，光是空戰無法打贏立委初選、議員或立委、縣市長與總統大選，應該用空戰帶動陸戰，兩者相輔相成才是最重要的。

徐巧芯提及，自己這次確實有很多「以空代陸」作法，包括寫給黨員的信，這是她內心真實想法，黨員也用陸戰方式逐家逐戶收到，同時透過直播或新聞媒體將信件露出，讓可能不是黨員的網友了解她對黨員意見，並幫忙向黨員拉票，空戰固然重要，但陸戰不可或缺，兩個都是在大選中必須相輔相成的方式。

至於目前是否已跟費鴻泰聯繫上？徐巧芯說「還沒」，自己22日晚上打給對方，但電話沒有接通，晚上也不宜騷擾他人太多電話，但自己已有致電許多前輩，前輩們已經答應接下來協助共同整合，初選結束後大家要一起極力對外，非常感謝費鴻泰第一時間在臉書發表祝福，自己也即刻做回應。

徐巧芯認為，「大家彼此需要一點時間，時間還很長，我們都不用太急。」現在最重要是團結一致對外，使國民黨國會過半、重返執政，所以對民進黨進擊是一刻也沒停止，被提名當天就開始對民進黨產出攻擊，這是我的作風戰法，也相信是很多人支持她的原因。

徐巧芯強調，黨內整合包括台北市黨部主委黃呂錦茹也好，還有22日聯繫的郝龍斌，也很樂意幫忙做區域上整合，相信一切非常順利。