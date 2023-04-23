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徐巧芯批許淑華薪水小偷　律師揭內幕驚呼：徐一次得罪全部議員！

▲▼徐巧芯公布「許淑華相簿」。（圖／記者杜冠霖攝）

▲徐巧芯公布「許淑華相簿」。（圖／記者杜冠霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯贏得黨內立委初選後，公布2024競爭對手、民進黨的議員許淑華多次未到北市議會大會的證據，批評許淑華是「薪水小偷」。對此，律師林智群22日在臉書發文表示，看完徐巧芯的相簿後，發現議場中不要說民進黨議員，連國民黨議員也沒來幾個，因此他也找了相關報導佐證，對於徐巧芯把這件事鬧大，一次得罪全部議員的勇氣，感到佩服。

林智群表示，徐巧芯公布許淑華相簿，結果裡面都沒許淑華的身影，意思就是許淑華在議會大會時都「簽到」後就跑掉，但他看了一下那些照片，覺得很奇怪，看起來不只是許淑華不在議會，整個議場都空蕩蕩的，不要說民進黨議員，連國民黨議員也沒來幾個。因此，他就去搜尋相關報導，發現台大新聞e論壇在2016年有針對這個奇怪現象做專題報導，也訪問了不少議員跟議會工作人員，可以做一個參考。

林智群指出，台北市共63名議員，按照議事規則，若要進行大會，必須至少有32名議員出席，第9次大會因在場人數未過半，導致流會，然而，在該次會議紀錄上，請假的議員僅有2名，其他61名皆有「出席」，簽到表與實際出席狀況明顯不符。

再來，林智群提到，這種情況不只發生在台北市，望眼全台地方議會皆是如此。「簽到單滿的，議場卻是空的，這是常態」，宜蘭縣公民監督聯盟常務理事邱玉麟就曾無奈地指出，宜蘭縣共有34位議員，常常大會開始半小時後，議場就剩不到10人。

「幾乎不會有大會，從頭到尾都維持一半以上的人數」，前台北市議員周柏雅曾指出，按規定在場人數過半才可以開會，但現在的情況是，只要簽到人數過半就開始，議事規則早已淪為參考價值而已；而一位不願具名的台北市議會警察表示，「議員簽到、聊天後，就全部跑光了！」，他透露，他擔任議會警察已經快二十年，大會出席人數從頭到尾都能維持過半人數的次數，「兩隻手都數得出來。」

前台北市議員陳永德曾解釋，大部份議員簽完名後，雖然沒有在議場，但仍會待在議會大樓內，待有需要時再回到議場；台北市議員顏若芳也表示，議員簽到後，大部分仍會待在議會大樓，另一部分則回選區做選民服務，而邱玉麟則指出，「絕大多都是去跑紅白帖了。」

前台北市議會秘書長王金德表示，「沒有人規定議員一定要全程坐在位子上。」他進一步解釋，議員不像學生一樣不能翹課，點完名就要坐在位子上，「最自由的行業就是議員了。」王金德表示，他們點完名後，可以去做選民服務、與市府官員開協調會，沒有人管他們。

此外，《自由時報》先前也有報導過，「由於許多北市議員同時競選立委，『2016年北市府總預算案』11日第一次三讀會時，曾因人數不足『流會』，直到12日再開才成功過關。然而根據報導，11日的會議中只有吳思瑤、李彥秀向議會請假，其他未與會者包括黃珊珊、潘懷宗、李慶元等，卻都不在開會現場，但領取出席費用。」

林智群表示，「我覺得巧芯點出這個現象很棒！」，徐巧芯一定是每次大會都全程參與，沒簽名後就跑掉，才敢這樣嘴人家，希望徐巧芯以後台北市議會大會開議時可以「全程在場」，開會時候也不要玩臉書，既然要拿這個事情做文章，自己也要做到才對。他也提到，對於徐巧芯願意把這個事情鬧大，一次得罪全部議員的勇氣，感到佩服。

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